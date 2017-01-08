۶۳هزار جانبازشیمیایی داریم/ آموزش شادکامی به جانبازان اعصاب وروان

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا عباس پور در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح عملکرد معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید گفت: قوانین مختلفی از جمله برنامه پنجم توسعه ما را موظف به ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف کرده است. در حال حاضر جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنها و همچنین والدین شهدا در لیست جامعه هدف ما قرار دارند.

وی از ارائه خدمت به ۵۳ هزار پدر شهید خبر داد و افزود: علاوه بر این تعداد ۱۱۰ هزار نفر از مادران، ۶۳ هزار نفر از همسران و ۱۵۳ هزار نفر از فرزندان شهدا خدمات این معاونت را دریافت می کنند.

عباس پور افزود: ۳۰ هزار جانباز زیر ۲۵ درصد، ۲۳۰ هزار جانباز بالای ۲۵ درصد و ۹ هزار و ۶۰۰ جانباز ۷۰ درصد به بالا مشمول دریافت خدمات درمانی و بهداشتی بنیاد شهید شدند.

۶۳ هزار و ۸۰۰ جانباز شیمیایی در کشور تحت درمان بنیاد شهید هستند

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید با اشاره به آمار جانبازان شیمیایی در کشور گفت: ۶۳ هزار و ۸۰۳ جانباز شیمیایی که ۷۴۹ نفر از آنها جانباز شدید، ۳ هزار و ۵۹ نفر متوسط و مابقی جانباز شیمیایی خفیف هستند تحت درمان بنیاد شهید قرار دارند.

وی با اشاره به ارائه خدمات درمانی به هزار و ۹۸۰ جانباز قطع نخاع گفت: علاوه بر این جانبازان ۲۱۸ هزار جانباز اعصاب و روان تحت درمان قرار دارند. ۴۰ هزار نفر از این جانبازان، جانباز اعصاب و روان معمولی و ۷ هزار نفر جانباز اعصاب و روان شدید هستند.

عباس پور در خصوص ارائه خدمات سالمندی در جامعه هدف بنیاد شهید توضیح داد: در حالی ۸ درصد از جامعه آماری کشور در سن سالمندی هستند که این رقم در جامعه هدف بنیاد شهید ۱۳ درصد است به طوری که ۱۵۰ هزار نفر از والدین شهدا در این لیست سالمندی قرار می گیرند.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید در خصوص ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف گفت: دو روش درمانی مستقیم و غیرمستقیم از سوی بنیاد شهید پیگیری می شود. به طوری که بیمه تکمیلی، بیمه همگانی، کلینیک های فوق تخصصی، دعوت از متخصصین خارجی و در نهایت اعزام به خارج از کشور هرم درمانی بنیاد شهید محسوب می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه بیمه تکمیلی در پایین ترین مرحله این هرم قرار دارد و به عنوان کف درمان محسوب می شود، یک میلیون و ۶۶۸ هزار نفر از جامعه هدف بنیاد شهید بیمه تکمیلی شده اند. علاوه بر این تعداد ۸۱۰ هزار نفر نیز شامل بیمه پایه و همگانی می شود.

عباس پور از ارائه خدمات درمانی به خانواده شهدا در محل سکونت آنها خبر داد و افزود: خدمات در منزل هم به ایثارگران داده می شود. همچنین ۲۳ هزار نفر والدین شهدا و سایر بیماران جامعه هدف که نیاز به مراقبت در منزل داشتند خدمات درمانی را در محل سکونت خود دریافت کردند، به طوری که طی یک سال اخیر بیش از ۳۸۰ هزار نفر از خدمات بستری به صورت کاملا رایگان استفاده کرده اند.

اعزام تیم های تخصصی به استان های مختلف

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید از اعزام تیم های تخصصی به استان های مختلف خبر داد و افزود: در یک سال اخیر ۲۵ تیم تخصصی به استان ها و شهرستان های مختلف اعزام و هزار و ۸۸۳ نفر از خانواده ایثارگران ویزیت شدند.

دعوت از متخصصین خارجی برای درمان خانواده شهدا و ایثارگران

وی در خصوص اعزام به خارج از کشور به عنوان تکمیل شیوه درمان جامعه ایثارگری گفت: با توجه به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی از متخصصین خارجی برای حضور در کشور دعوت کردیم که تاکنون ۳۹ پزشک متخصص خارجی برای درمان و ویزیت جانبازان و خانواده های شهدا به کشور آمده اند و ۲۱۷ جراحی انجام شده است.

عباس پور افزود: با این حال ۱۲ جانباز طی یک سال اخیر به خارج از کشور برای پیگیری درمان شان اعزام شدند.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید در خصوص ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های تخصصی بنیاد شهید اظهار داشت: همه ایثارگران در کنار بیمارستان های مورد قرارداد بنیاد شهید می توانند به همه بیمارستان های تخصصی مراجعه کنند و آنها موظف به پذیرش جامعه ایثارگری هستند.

آغاز پایش جانبازان نخاعی

عباس پور با اشاره به ارائه خدمات به جانبازان نخاعی گفت: طرحی با عنوان پایش نخاعی آغاز شده است که طی آن همه جانبازان قطع نخاعی دوباره ویزیت شده و مراحل درمانی آنها بررسی می شود. علاوه بر این نرم افزاری در بنیاد شهید به منظور جمع آوری اطلاعات درمانی جامعه ایثارگری راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات ربطی به نوع جانبازی افراد ندارد، گفت: نوع بیماری برای ما مهمتر است به طوری که حتی برای جانبازان اعصاب و روان برنامه های خاص خودشان را طراحی کردیم که علاوه بر ارائه مشاوره و راه اندازی مراکز مشاوره، غربالگری برای این دسته از جانبازان نیز انجام می شود. علاوه بر این آموزش شادکامی برای این جانبازان لحاظ شده است.