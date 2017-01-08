طرح های توسعه کشاورزی با سرمایه گذاران چینی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی روز یکشنبه درجلسه با هیئت انجمن دوستی ایران و چین که دراتاق بازرگانی قزوین برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی و جغرافیایی استان اظهارداشت: قزوین باداشتن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، فاصله ۱۵۰ کیلومتری از پایتخت و دسترسی به بازارهای مصرف بزرگ موقعیت ممتازی دارد.

وی افزود: قزوین با داشتن ۳۵۰۰ واحد بزرگ و کوچک صنعتی، دشت حاصلخیز کشاورزی، ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی بخش عمده ای از نیازهای کشور را تامین می کند و تولید بیش از ۴.۵ میلیون تن محصول دامی، باغی و زراعی جایگاه خاصی به این استان داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی قزوین تصریح کرد: سابقه نیم قرن پایتختی قزوین، چشم اندازهای طبیعی، اماکن تاریخی متعدد ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی با مشارکت چینی ها

کشاورز قاسمی بیان کرد: در بخش دیپلماتیک هم ایران اسلامی با کشورهای مهمی از جمله چین از دیرباز روابط اقتصادی، فرهنگی و بازرگانی گسترده ای دارد و بویژه همراهی این کشور در شرایط تحریم با ایران موجب تقویت مناسبات دوستی دو کشور شده است.

وی اضافه کرد: کشور چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی حال حاضر و آینده جهان قابلیت های زیادی برای همکاری با ایران دارد و ما نیز در استان قزوین با این سابقه درخشان آمادگی داریم در برخی امور با چینی ها طرح های مشترک اجرا کنیم.

کشاورز قاسمی یادآورشد: با داشتن گلخانه های مدرن در قزوین درصددیم تا فعالیتهای خود را در این بخش توسعه دهیم که تجار چینی می توانند شرکای تجاری خوبی برای اجرای طرح های کشاورزی در تولیدگل و گیاهان زینتی وگیاهان دارویی باشند.

هیئت چینی قرار است عصر امروز از یک واحد بزرگ گلخانه مدرن تولید و پرورش گلهای زینتی استان قزوین بازدید کنند.