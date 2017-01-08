  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

«آرش فروغی» بازهم درخشید/کسب جایزه جشنواره جهانی مقاومت

«آرش فروغی» بازهم درخشید/کسب جایزه جشنواره جهانی مقاومت

خرم آباد - آرش فروغی هنرمند و کاریکاتوریست لرستانی موفق به کسب جایزه نخست جشنواره جهانی مقاومت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه نخست و تندیس طلایی جشنواره جهانی مقاومت به آرش فروغی هنرمند لرستانی از ایران رسید.

جایزه نخست و تندیس طلایی جشنواره جهانی مقاومت در حضور بهترین کاریکاتوریست ها از ۷۱ کشور جهان به آرش فروغی هنرمند لرستانی از ایران رسید.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر روز شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ برگزار و به صورت زنده از رسانه ی ملی پخش شد آرش فروغی هنرمند واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری لرستان بر قله ی کاریکاتور جهان در این جشنواره ایستاد.

این کاریکاتوریست جسور لرستانی سال گذشته بخاطر ترسیم چهره ی منحوس نتانیاهو و ارائه آن در جشنواره های جهانی توسط لابی های صهیونیستی برای سفر به کشورهای اروپایی تحریم شده بود و در پاسخ از طرف حوزه هنری لرستان طی مراسمی در حضور خانواده اش، نماینده محترم ولی فقیه و جمعی از هنرمندان استان مورد تجلیل قرار گرفت.

گفتنی است کتاب آثار کاریکاتور آرش فروغی توسط واحد هنرهای تجسمی لرستان گردآوری شده و بزودی منتشر می شود.

کد مطلب 3871600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها