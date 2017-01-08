«آرش فروغی» بازهم درخشید/کسب جایزه جشنواره جهانی مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه نخست و تندیس طلایی جشنواره جهانی مقاومت به آرش فروغی هنرمند لرستانی از ایران رسید.

جایزه نخست و تندیس طلایی جشنواره جهانی مقاومت در حضور بهترین کاریکاتوریست ها از ۷۱ کشور جهان به آرش فروغی هنرمند لرستانی از ایران رسید.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر روز شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ برگزار و به صورت زنده از رسانه ی ملی پخش شد آرش فروغی هنرمند واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری لرستان بر قله ی کاریکاتور جهان در این جشنواره ایستاد.

این کاریکاتوریست جسور لرستانی سال گذشته بخاطر ترسیم چهره ی منحوس نتانیاهو و ارائه آن در جشنواره های جهانی توسط لابی های صهیونیستی برای سفر به کشورهای اروپایی تحریم شده بود و در پاسخ از طرف حوزه هنری لرستان طی مراسمی در حضور خانواده اش، نماینده محترم ولی فقیه و جمعی از هنرمندان استان مورد تجلیل قرار گرفت.

گفتنی است کتاب آثار کاریکاتور آرش فروغی توسط واحد هنرهای تجسمی لرستان گردآوری شده و بزودی منتشر می شود.