  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

احمد مسروری فیلمبردار سینما دار فانی را وداع گفت

احمد مسروری فیلمبردار سینما دار فانی را وداع گفت

احمد مسروری فیلمبردار سینمای ایران درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج منصوری رییس هیات مدیره انجمن صنفی فیلمبرداران سینما ضمن اعلام این خبر گفت: قرار بود برایش بزرگداشت بگیریم. کلیپ ساختیم. منتظر خبر تاریخ بودیم تا مهمان ها را دعوت کنیم، اما باز دیر شد. چقدر زمان تنگ است. چقدر همه ما درگیر حواشی زائد هستیم.

همیشه دیر می شود. همیشه، حتی وقتی دورخیز می کنیم تا در زمان زنده بودن کسی بزرگش بداریم ...

او بزرگ بود، بزرگ هم هست، وای به حال ما گرفتاران اندک بین.

حواسمان بیشتر به هم باشد. ممکن است باز دیر شود.

احمد مسروری جایش خالیست.

حواسمان باشد. نفر بعد یکی از ماست.

از هم اکنون یکدیگر را بدون نیاز به مقدمات بزرگ بپنداریم.

قیام کنیم در مقابل پایش که بزرگ بود و مثل بزرگان مظلوم رفت.

جایش خالیست.

 در این سوگواری علاوه بر هیات مدیره و مدیر عامل خانه سینما، بسیاری از اصناف و تشکل های خانه سینما طی پیام هایی این مصیبت را به خانواده ایشان، انجمن صنفی فیلمبرداران سینما و اعضای خانه سینما تسلیت گفتند.

کد مطلب 3871601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمود محمد IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      احمد آقا خدا رحمت کند،بچه های جنوب شهردر فقز زاده میشوند وبا فقر هم می روند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها