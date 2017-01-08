احمد مسروری فیلمبردار سینما دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج منصوری رییس هیات مدیره انجمن صنفی فیلمبرداران سینما ضمن اعلام این خبر گفت: قرار بود برایش بزرگداشت بگیریم. کلیپ ساختیم. منتظر خبر تاریخ بودیم تا مهمان ها را دعوت کنیم، اما باز دیر شد. چقدر زمان تنگ است. چقدر همه ما درگیر حواشی زائد هستیم.

همیشه دیر می شود. همیشه، حتی وقتی دورخیز می کنیم تا در زمان زنده بودن کسی بزرگش بداریم ...

او بزرگ بود، بزرگ هم هست، وای به حال ما گرفتاران اندک بین.

حواسمان بیشتر به هم باشد. ممکن است باز دیر شود.

احمد مسروری جایش خالیست.

حواسمان باشد. نفر بعد یکی از ماست.

از هم اکنون یکدیگر را بدون نیاز به مقدمات بزرگ بپنداریم.

قیام کنیم در مقابل پایش که بزرگ بود و مثل بزرگان مظلوم رفت.

جایش خالیست.

در این سوگواری علاوه بر هیات مدیره و مدیر عامل خانه سینما، بسیاری از اصناف و تشکل های خانه سینما طی پیام هایی این مصیبت را به خانواده ایشان، انجمن صنفی فیلمبرداران سینما و اعضای خانه سینما تسلیت گفتند.