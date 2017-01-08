  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

معاون وزیر نفت:

صنایع پایین دستی پتروشیمی توسعه می‌یابد/ جلوگیری از خام‌فروشی

صنایع پایین دستی پتروشیمی توسعه می‌یابد/ جلوگیری از خام‌فروشی

بوشهر - معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در راستای جلوگیری از خام‌فروشی محصولات پتروشیمی‌ها، صنایع پایین دستی مجتمع‌های پتروشیمی توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: توسعه صنایع پایین دستی یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌های مورد تاکید وزارت نفت است و در این زمینه طرح‌های خوبی در دست اقدام داریم.

وی با اشاره به استقرار صنایع و مجتمع‌های پتروشیمی در محیط پیرامونی صنایع نفت و گاز، اضافه کرد: صنایع پتروشیمی در توجه به مناطق پیرامونی و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی پیشتاز هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: احداث چندین واحد آموزشی و مشارکت در دیگر طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله اقدامات پتروشیمی‌های منطقه پارس جنوبی در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است.

معاون وزیر نفت بیان کرد: شورای راهبردی برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شده است و برنامه‌های خوبی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق پیرامونی صنایع پتروشیمی تدوین شده است.

شاهدایی با اشاره به تسریع در اجرای برنامه خروج کارکنان پتروشیمی از طرح اقماری، ادامه داد: زمینه اسکان کارکنان صنایع پتروشیمی و خانواده آنان در مناطقی که زیرساخت‌هایی وجود دارد فراهم می‌شود.

وی با اشاره به توسعه صنایع پایین دستی مجتمع‌های پتروشیمی، خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنایع پتروشیمی عملیاتی می‌شود تا شاهد جلوگیری از خام‌فروشی محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها باشیم.

کد مطلب 3871602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها