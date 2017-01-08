به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: توسعه صنایع پایین دستی یکی از برنامههای مهم و اولویتهای مورد تاکید وزارت نفت است و در این زمینه طرحهای خوبی در دست اقدام داریم.
وی با اشاره به استقرار صنایع و مجتمعهای پتروشیمی در محیط پیرامونی صنایع نفت و گاز، اضافه کرد: صنایع پتروشیمی در توجه به مناطق پیرامونی و اجرای مسئولیتهای اجتماعی پیشتاز هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: احداث چندین واحد آموزشی و مشارکت در دیگر طرحها و پروژهها از جمله اقدامات پتروشیمیهای منطقه پارس جنوبی در عمل به مسئولیتهای اجتماعی است.
معاون وزیر نفت بیان کرد: شورای راهبردی برای اجرای مسئولیتهای اجتماعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شده است و برنامههای خوبی برای توسعه زیرساختهای مناطق پیرامونی صنایع پتروشیمی تدوین شده است.
شاهدایی با اشاره به تسریع در اجرای برنامه خروج کارکنان پتروشیمی از طرح اقماری، ادامه داد: زمینه اسکان کارکنان صنایع پتروشیمی و خانواده آنان در مناطقی که زیرساختهایی وجود دارد فراهم میشود.
وی با اشاره به توسعه صنایع پایین دستی مجتمعهای پتروشیمی، خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنایع پتروشیمی عملیاتی میشود تا شاهد جلوگیری از خامفروشی محصولات تولیدی پتروشیمیها باشیم.
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