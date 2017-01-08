درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش معلولان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ماده ۱۰۹ این لایحه موافقت کردند.
طبق این ماده، دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد (۹%) مالیات ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.
این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از مبادله موافقت نامه در اختیار این وزارتخانه ها قرار می گیرد.
همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است: ((این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.))
بنابر این گزارش در تبصره ۲ ماده ۱۰۹ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش معلولان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ماده ۱۰۹ این لایحه موافقت کردند.
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