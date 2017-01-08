درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش معلولان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ماده ‎۱۰۹‏ این لایحه موافقت کردند‎.‏



طبق این ماده، دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد (‎۹‏%‏)‎‏ مالیات ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد‎.‏



این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از مبادله موافقت نامه در اختیار این وزارتخانه ها قرار می گیرد‎.‏



همچنین در تبصره ‎۱‏ این ماده آمده است: ((این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود‎.‏)‎‏)‎‏



بنابر این گزارش در تبصره ‎۲‏ ماده ‎۱۰۹‏ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و پیگرد قانونی دارد‎.