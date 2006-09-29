آژانس اتمي روسيه به مشاركت فعالتر خود در امور هسته اي بين المللي اميدوار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترنشنال هرالد تريبيون،"سرگئي كرينكو" با اشاره به ذخاير حداقل 615 هزار تني اورانيوم كشورش گفت : انباشت اورانيومي كه از زمان شوروي بوده است براي تغذيه حداقل يك دهه صنعت هسته اي كشور كفايت مي كند.

وي افزود: اورانيوم زيادي در زمان شوروي سابق استخراج شده است و ما در حال حاضر ذخاير مهمي از اين مواد داريم و

مي توانيم دقيقاً براي مدت 10 سال بدون استخراج اورانيوم نيازهاي خود را تامين كنيم.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه روسيه پس از سال 2013 بتواند يك چهارم از بازار آمريكا را در تامين اورانيوم از آن خود كند.

وي در اين باره خاطر نشان كرد كه اين درخواست به معناي دادن امتياز به روسيه نيست، بلكه رفع تبعيض در بازار اورانيوم مي باشد.

به گزارش مهر، در حال حاضر محصولات اورانيومي روسيه در آمريكا، تنها از طريق آژانس انحصاري واسطه آمريكايي USEC در چارچوب توافقنامه اي كه طبق آن اورانيوم غني شده در درصدهاي پايين از اورانيوم غني شده روسيه با درصد بالا كه ويژه سلاح هسته اي است، توليد مي شود، دسترسي بدون عوارض به بازار اين كشور دارد.

رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه همچنين ابراز اميدواري كرد كه روسيه در دو تا سه سال آينده قرار دادي را براي ساخت 15 تا 20 راكتور هسته اي به امضا برساند و اشاره كرد كه گفتگوهاي جدي براي ساخت 10 راكتور در جريان است.

وي همچنين در ادامه به اقدامات آژانس روس اتم در توسعه تاسيسات هسته اي در داخل روسيه اشاره كرد.

رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه روز گذشته نيز اعلام كرد كه كشورش هرگز با اعمال تبعيض در بازار جهاني هسته اي موافقت نخواهد كرد.

كرينكو در پاسخ به سؤالي درباره سهم بندي مخفيانه در بازار اروپا براي محصولات چرخه سوخت هسته اي روسيه و عوارض بر محصولات اورانيومي روسيه در آمريكا، به علت قيمت پايين آن در مقايسه با محصولات آمريكايي اظهار داشت :"ما هيچ گاه موافقت نخواهيم كرد كه جايگاه روسيه در بازار جهاني هسته اي در مقايسه با جايگاه ساير كشورها، لطمه ببيند".

وي خاطرنشان نمود : روسيه مدعي سهمي بيش از 25درصدي براي عرضه محصولات اورانيومي خود به بازار آمريكا نيست.

كرينكو چند يپش نيز اعلام كرد كه كشورش ممكن است سهم 25 درصدي از بازار سوخت هسته اي را درخواست كند ومسكو بر اين باور است كه سهم 25 درصدي از بازار جهاني در خدمات سوخت هسته اي شامل غني سازي اورانيوم سهمي بهينه و مناسب است.

به عقيده كرينكو، كشورش به لحاظ فني و تكنولوژيكي موقعيت خوبي براي اين اندازه سهم از بازارهاي جهاني دارد.

"ولاديمير پوتين"رئيس جمهور روسيه نيز بر اين باور است كه منافع كشورش در بازار سوخت هسته اي لطمه مي خورد.

رئيس جمهور روسيه اظهار داشت : اما مسكو تلاش خواهد كرد تا روابط با شركا و همپيمانانش در اين زمينه، پاسخگوي منافع روسيه باشد.