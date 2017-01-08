پیگیر تحقق مطالبات شهرداری جهرم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحیدرضا مردانی رئیس شورای اسلامی شهر جهرم ظهر یکشنبه در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر جهرم از مهمترین دغدغه های شورا را تسریع در پیگیری بازگشایی ها در مناطق مختلف شهر عنوان کرد که با توجه به بازگشایی خیابان ۶۱ متری رضوان دیگر مناطق همچون خیابان فرصت شمالی و انتهای خیابان قدس نیز در دستور کار است.

وی از شهردار جهرم خواست ظرف مدت یک ماه موضوع بازگشایی های مذکور را تعیین تکلیف و به شورای شهر گزارش دهد.

مردانی خواستار نظارت بیشتر بر پیمانکاران خدماتی و تعیین تکلیف زمین های بلاتکلیف شهرداری و همچنین ضرورت پیگیری فروش پروژه های سرمایه گذاری های مشارکتی شد.

رئیس شورای شهر جهرم همچنین از پیگیری مطالبات شهرداری در زمینه جرائم کمیسیون ماده ۷۷ با مسئولان وزارت کشور شد.

چنگیز خراس خزانه دار شورای شهر جهرم نیز در این جلسه از پیگیری وضعیت و نظارت بر پیمانکاران شرق و غرب جهرم خبر داد و خواستار دقت بیشتر شهرداری در اولیت بندی آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر شد.

مهرداد پورشاهیان عضو دیگر شورا نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت پایبندی شهرداری به برنامه ریزی های انجام شده در راستای چشم اندار ترسیم شده خواستار اطلاع رسانی مناسب شهرداری در زمینه فعالیت های خود شد.

سیاوش قزلی شهردار جهرم نیز که به اتفاق تعدادی از مسئولان واحدهای مختلف شهرداری در این جلسه حضور داشتند، در سخنانی توضیحات مبسوطی در خصوص تغییرات انجام شده در طراحی پارکینگ های طبقاتی شهرداری در خیابان عبرت ارائه کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که در ۲۲ بهمن امسال شاهد کلنگ زنی فعالیت عمرانی این پروژه باشیم.