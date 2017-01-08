ادای دین به بزرگان موسیقی در کنسرت «آهنگ»

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ناصحی سرپرست گروه «آهنگ» در نشست خبری این مجموعه موسیقایی که روز یکشنبه ۱۹ دی ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد با اشاره به کنسرت پیش روی گروهشان در جشنواره بیان کرد: از آنجا که مجموعه ما پایبند به موسیقی اصیل ایرانی است و بنای گروه هم بر اجرای آثاری از این دست گذاشته شده است وقتی با پیشنهاد ستاد برگزاری جشنواره مبنی بر اجرای آثار «چاوش» رو به رو شدیم از پیشنهاد آنها بسیار خوشحال شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بازسازی آثار چاوش در بهترین شکل ممکن باشد.

وی ادامه داد: این کنسرت به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول قسمت هایی از آثار چاوش در آواز دشتی و بیات ترک به همراه قطعات بداهه نوازی و در بخش دوم گروه بزرگ ارکستر آثار دیگری را از چاوش اجرا خواهد کرد.

ناصحی در معرفی گروه اجرایی بیان کرد: سیاوش برهانی تار، امین گلستانی فعود، جمشید صفرزاده سنتور، کامران یعقوبی تنبک و آروین رئوفی دف برخی از اعضای گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دهند. ضمن اینکه مهدی امامی نیز در بخش آواز همراه گروه ما خواهد بود که از این بابت بسیار خوشحالیم.

مهدی امامی خواننده گروه «آهنگ» نیز در این نشست رسانه ای توضیح داد: این برنامه به پیشنهاد ستاد جشنواره به اجرای آثاری از گروه چاوش اختصاص دارد که برای هر دوی ما که در خدمت استاد محمدرضا لطفی و استاد محمدرضا شجریان بودیم بسیار خوشحال کننده است و فکر می کنم اجرای آثاری از گروه «چاوش» ادای دینی به استادان بزرگ موسیقی ایران است که امیدوارم مورد پسند دوستان قرار گیرد.