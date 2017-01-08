تایلند اولین حریف تیم بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳ سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، حسین پالار، سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ۲۳ سال با اعلام این خبر گفت: مسابقات بسکتبال باویلچر زیر ۲۳ سال آسیا - اقیانوسیه به صورت دوره ای و از چهارم تا نهم بهمن ماه در بانکوک تایلند برگزار می شود.



وی افزود: تیم بسکتبال باویلچر ایران در نخستین مسابقه خود روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ساعت ۱۲:۱۵ به وقت محلی برابر تایلند میزبان مسابقات به میدان می رود و در دومین بازی خود همان روز ساعت ۱۸ مقابل هند قرار می گیرد.



پالار درخصوص اردوی پایانی تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال اظهار داشت: اردوی پایانی تیم قرار بود از ۲۷ دی ماه برگزار شود که به دلیل اعزام تیم در اول بهمن ماه دو روز زودتر یعنی از ۲۵ بهمن ماه با حضو ۱۲ نفر اردو برگزار می شود.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳ سال تصریح کرد: تیم زیر ۲۳ سال پیش از اعزام به رقابتها در دیداری دوستانه به مصاف تیم تهران می رود.



برنامه مسابقات به شرح زیر است( زمان ها به وقت محلی است):



دوشنبه ۴ بهمن ماه

* ایران - تایلند (ساعت ۱۲:۱۵)

* ایران - هند (ساعت ۱۸)

سه شنبه ۵ بهمن ماه

* ایران - استرالیا (ساعت ۱۱:۳۰)



چهارشنبه ۶ بهمن ماه

* ایران - چین (ساعت ۹:۳۰)

پنجشنبه ۷ بهمن ماه

* ایران - ژاپن (ساعت ۱۱:۳۰)



سه تیم برتر این مسابقات به رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال دعوت می شوند که این مسابقات در کشور کانادا برگزار خواهد شد.