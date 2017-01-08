فرانسه از گفتگوهای آستانه حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه در مصاحبه با یک روزنامه در کشورش گفت: گفتگوهای آستانه که در جهت برقراری آتش بس در سوریه و با مشارکت طرفهای درگیر در این منطقه انجام می گیرد مفید خواهد بود.

وی در ادامه افزود: به نظر من در حال حاضر داعش مهم ترین تهدید در سوریه است که مقابله با آن ضرورت دارد.

لودریان ادامه داد: ازآنجائیکه آتش بس در سوریه بارها اجرا و نقض شده و طرفین یکدیگر را به نقض آن متهم کرده اند، حال که همه طرفها در آستانه گرد هم می آیند، من امیدوارم که این دیدار و گفتگو برای برقراری آتش بس فراگیر در این کشور باشد.

لازم به ذکر است که در ۴ ژانویه «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه از برگزاری گفتگوهای برقراری آتش بس در سوریه، در ۲۳ ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داده بود. در همین راستا، اواسط ماه دسامبر نیز «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» روئسای جمهور روسیه و ترکیه با «نور سلطان نظربایف» همتای قزاق خود درباره برگزاری اجلاس آتش بس سوریه در پایتخت این کشور گفتگو کردند که نظر بایف نیز با آن موافقت کرد.