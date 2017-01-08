صدور چهار میلیون دلار محصولات کشاورزی از البرز به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان البرز، فردوس رحیمی نسب با اشاره به اینکه نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: نبود سردخانه در محل تولید محصولات کشاورزی، کوتاه بودن فصل برداشت و فسادپذیری بسیاری از محصولات تولیدی هرساله خسارت‌های زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی به کوتاه بودن زمان ماندگاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزان مجبور می‌شوند تولیدات را به نازل‌ترین قیمت به‌واسطه ها عرضه کنند همین امر باعث زیان این قشر زحمتکش می‌شود.

رحیمی نسب تأکید کرد: با ایجاد سردخانه در محل باغدار و کشاورز می‌تواند با حفظ کیفیت ماده غذایی برای مدتی از محصول خود نگهداری کرده و با قیمتی عادلانه آن را به بازارها عرضه کند و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز می‌تواند نیازهای خود را در فصول مختلف سال باکیفیت خوب و قیمت مناسب از بازار تهیه کند.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالای مناطق مختلف استان البرز در تولید محصولات کشاورزی زراعی، باغی، دامی و شیلاتی نیاز به نگهداری و منجمد کردن این محصولات، بیش‌ازپیش احساس می‌شود .

وی به صدور ۲۹ مورد جواز تأسیس سردخانه و نگهداری مواد غذایی در استان، گفت: هفت طرح با ظرفیت ۵۰ تن و نیم تن به‌صورت سالانه، ۴۴ هزار و نیم تن سالانه در سردخانه بالای صفر و شش هزار تن سالانه سردخانه زیر صفر به بهره‌برداری رسیده است .

رحیمی نسب گفت: سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی شامل سبزی‌ها، کلم، گل‌کلم، کرفس، فلفل و کاهو به ارزش چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به کشور امارت صادرشده است.