گسترش روابط دوجانبه آرژانتین با چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «گوستاو گیرادو » رئیس دفتر آسیا و آرژانتین گفت: چین در حال حاضر به یکی از مهمترین شرکای تجاری آرژانتین در سطح جهان تبدیل شده است. این روابط در آینده ای نزدیک با حمایت دولت جدید امریکا و کاهش رشد اقتصادی در برزیل افزایش خواهد یافت. در جهان حال حاضر، چین نه تنها یک شریک مهم تجاری بلکه یک سرمایه گذار و شریک سیاسی خاص برای آرژانتین است.

این مقام آرژانتینی افزود: چین برای آرژانتین بسیار مهم بوده و یکی از مهمترین منابع تولید کالاهای سرمایه ای برای آرژانتین است و حدود ۴۰ درصد صادرات دولت آرژانتین به چین است. سرمایه گذاری چین در آرژانتین در زمینه ساخت راه آهن، نیروگاه آبی و برقی و انرژی هسته ای قابل توجه است.

چین در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین است. با توجه به روابط تیره این کشورها با ایالات متحده آمریکا قدرت مانور چین در منطقه آمریکای لاتین افزایش یافته است.