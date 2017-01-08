به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، حجت الله قصابی افزود: طی دو سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۷۷۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در استان زنجان شناسایی شده است که این تعداد سطحی بالغ بر ۲ هزار و ۶۱۸ هکتار را شامل می شود.

وی اظهار کرد: از این تعداد تاکنون اقدام به قلع و قمع ۳۸۲ مورد در سطحی بالغ بر ۸۱۴ هکتار شده است و مابقی مراحل مختلف رسیدگی را طی می کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب باغ شهرها نیز علاوه بر شناسایی و تعیین تکلیف باغ شهرهای ایجاد شده، هدف اصلی جلوگیری از ایجاد و احداث باغ شهر جدید در اراضی کشاورزی استان زنجان بود به طوری در حال حاضر این مهم محقق شده و طی بازرسی‌ها و گشت های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر ایجاد باغ شهر جدید در استان به ثبت نرسیده است.

قصابی خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته با شناسایی حدود ۳۰ مورد باغ شهر در حال احداث در استان زنجان، از ادامه روند احداث آن ها جلوگیری کرده و از تبدیل شدن آن ها به باغ شهر خودداری شد به طوری که ۲۱ مورد از این تعداد قلع و قمع شده و مابقی هم در حال رسیدگی و بررسی هستند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته و در حال حاضر مراجعه برای اخذ مجوز تغییر کاربری در استان افزایش قابل توجهی داشته است که این موضوع نشان دهنده ارتقای سطح آگاهی مردم و تاثیرگذار بودن اقدامات انجام گرفته در این زمینه است.