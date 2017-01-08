  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی سیستان و بلوچستان خبر داد:

آزمون بکارگیری کارشناسان ناظر بخش کشاورزی برگزار شد

آزمون بکارگیری کارشناسان ناظر بخش کشاورزی برگزار شد

زاهدان - رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان گفت: آزمون بکارگیری کارشناسان ناظر طرح های بخش کشاورزی این استان در محل تالار اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

محمدرضا جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این آزمون با شرکت ۶۴۵ نفر و به منظور بکارگیری کارشناسان ناظر طرح های بخش کشاورزی در زمینه های آب و خاک، حفظ نباتات، زراعت، باغبانی، شیلات، ترویج و آموزش کشاورزی در محل تالار اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

وی افزود: در آزمون سال جاری که بصورت یک مرحله ای برگزار می شود از بین شرکت کنندگان در آزمون تعداد ۳۵۹ نفر که حداکثر امتیاز در رشته های مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی را کسب کرده باشند به عنوان ناظر بر طرح های بخش کشاورزی برای یک فصل زراعی حداقل ۶ ماهه جذب و در شهرستان ها بکارگیری می شوند.

وی تصریح کرد: از ۶۴۵ نفر شرکت کننده در این آزمون تعداد ۳۶۸ نفر خانم و ۲۷۷ نفر آقا هستند که دارای مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری می باشند.

کد مطلب 3871632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها