آزمون بکارگیری کارشناسان ناظر بخش کشاورزی برگزار شد

محمدرضا جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این آزمون با شرکت ۶۴۵ نفر و به منظور بکارگیری کارشناسان ناظر طرح های بخش کشاورزی در زمینه های آب و خاک، حفظ نباتات، زراعت، باغبانی، شیلات، ترویج و آموزش کشاورزی در محل تالار اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

وی افزود: در آزمون سال جاری که بصورت یک مرحله ای برگزار می شود از بین شرکت کنندگان در آزمون تعداد ۳۵۹ نفر که حداکثر امتیاز در رشته های مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی را کسب کرده باشند به عنوان ناظر بر طرح های بخش کشاورزی برای یک فصل زراعی حداقل ۶ ماهه جذب و در شهرستان ها بکارگیری می شوند.

وی تصریح کرد: از ۶۴۵ نفر شرکت کننده در این آزمون تعداد ۳۶۸ نفر خانم و ۲۷۷ نفر آقا هستند که دارای مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری می باشند.