رئیس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای جهرم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سعادت که در کارنامه خود ریاست اداره راه و شهرسازی را بر عهده داشته، عهده دار اداره جدیدی شد که بر اساس تغییر ساختار اداری در اداره کل راه و شهرسازی ایجاد شده است.

این تغییر براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر ساختار سازمانی ادارات کل راه و شهرسازی استانها و ادارات تابعه آن در شهرستانها انجام شده و اساس آن، حوزه راهداری و نگهداری راه ها از راه و شهرسازی جدا و به اداره کل حمل و نقل پایانه ای منتقل و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با داشتن یک مدیرکل مستقل شده است.

این اداره کل وظایف راهداری و نگهداری راهها و امور مربوط به حمل نقل را عهده دار است. همچنین اداره کل راه و شهرسازی به نام اداره کل مسکن و ساختمان و توسعه راه ها تنها به عمران و ساخت مسکن و اجرای عمرانی پروژه ها می پردازد.

این دو نهاد از هم مستقل و با چارت و ساختار جداگانه مستقیما زیر نظر وزیر راه و شهرسازی و مدیریت ارشد وزارتخانه راه و شهرسازی فعالیت می کنند .

پیش از این حشمت الله دهقان تصدی اداره راه و شهرسازی جهرم را بر عهده داشته است.