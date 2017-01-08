به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، محسن نظافتی در خصوص حادثه آتش سوزی در یکی از هتل های شهر کربلا گفت: این حادثه شب گذشته در هتل قصر المولی در کربلا رخ داد که زائران آن متشکل از تعدادی از زائران استان خراسان بودند که خارج از سیستم سازمان حج و زیارت و توسط شرکت های غیر مجاز به عتبات اعزام شده بودند. در اثر آتش سوزی که در شبکه برق هتل رخ داد ۵ نفر از زائران جان خود را از دست دادند.

وی افزود: با توجه به اینکه این حادثه بسیار سریع و وسیع بوده متاسفانه میزان سوختگی به قدری بالا بوده که امکان شناسایی زائران تاکنون امکان پذیر نیست و تاکنون پنج نفر از زائران جان خود را از دست داده اند که ۲ نفر از آنان قطعی است که ایرانی هستند و با توجه به اینکه اتباع دیگر کشورها نیز در آن هتل اسکان داده شده بودند، ملیت سه زائر دیگر هنوز قطعی نیست.

نظافتی اضافه کرد: در این حادثه کمتر از ۱۰ نفر مجروح شدند که علی رغم اینکه این زائران تحت پوشش سازمان حج به عتبات سفر نکرده بودند، ستادهای سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت سعی کردند به سرعت در محل حضور پیدا کرده و امداد رسانی کنند.

وی ادامه داد: زائران این هتل تقریبا از شهرستان تربت حیدریه ۴۰ نفر و از مشهد حدود ۷۵ نفر بوده اند و شب دومی بوده که این زائران در آن هتل مستقر بوده اند که این حادثه اتفاق افتاده است.

مدیر کل عتبات سازمان حج بیان کرد: این حادثه علاوه بر صدمات جانی برای زائران منجر به سوخته شدن وسایل و حتی گذرنامه های زائران شده است که البته همکاران ما با همراهی سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در عراق و مجموعه امداد تلاش می کنند که به این زائران امداد رسانی کنند.

وی در خصوص اعلام اسامی مصدومین این حادثه گفت: با توجه به اینکه زمانی که از زائران ثبت نام می شود اسامی زائران در سیستم سازمان حج ثبت می شود و زمانی که حادثه ای رخ می دهد اطلاعات زائران موجود است اما در حادثه اخیر به دلیل اینکه زائران خارج از سیستم سازمان حج و آزاد به عتبات مشرف شده اند اطلاعاتی از آنان در دست نیست مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی و دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق در صورتی که اطلاعاتی از زائران بدست بیاورند در اختیار ما برای اطلاع رسانی قرار خواهند داد.