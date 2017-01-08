انجام رایزنی برای بودجه ۹۶ فرهنگی اجتماعی شهر تهران

عبدالمقیم ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص امکان استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیهها در روزهای سرد سال برای اسکان کارتنخوابها گفت: ۵۰ مددسرا و سامانسرا بر اساس مصوبه شورای شهر تهران برای اسکان کارتنخوابها اختصاص داده شده است که در شبهای سرد سال سه تا پنج هزار نفر در آن اسکان داده میشوند.
وی ادامه داد: مساجد شرایط خاص خود را دارند و تنها انسانهایی میتوانند پا به مساجد بگذارند که پاک باشند، اما امکان استفاده از مکانهایی در مساجد که صیغه مسجدی در آن خوانده نشده باشد، برای روزهای سرد سال وجود دارد اما این مکانها زیر نظر امور مساجد است و باید پیشنهادات اینچنینی با این نهادها هماهنگ شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: استفاده از ظرفیت حسینیهها و فاطمیهها نیز بستگی به نظر هیأت امنای آنها دارد اما اگر در این رابطه مرکز رسیدگی امور مساجد و هیأت امنای حسینیهها و فاطمیهها موافق باشند و محدودیتهای موجود نیز در نظر گرفته شود، کار خوب و پسندیدهای است.
ناصحی در خصوص سهم مسائل فرهنگی اجتماعی در بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران گفت: کمیسیون فرهنگی اجتماعی پیگیریهای لازم را نسبت به افزایش بودجه بخش فرهنگی اجتماعی انجام داده است و درخواست کرده این بودجه نسبت به سال ۹۵ تجدیدنظر شود اما باید منتظر بمانیم تا هیأت نهاییکننده بودجه چقدر به بودجه فرهنگی اجتماعی توجه خواهد کرد.
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