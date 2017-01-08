اجرای طرح غربالگری بیماری اوتیسم در شهرستان اسدآباد

اکبر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۷ هزار کودک ۲ تا ۵ سال در شهرستان اسدآباد برای شرکت در طرح غربالگری اوتیسم شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی و کنترل این بیماری در بین کودکان، مهمترین هدف و برنامه در اجرای این طرح است.

رئیس بهزیستی شهرستان اسدآباد عنوان کرد: بر اساس این طرح، کودکان بیمار شناسایی و برای درمان به بهزیستی معرفی می‌شوند.

وی عنوان کرد: خانواده‌های دارای کودکان ۲ تا ۵ سال برای شرکت در طرح غربالگری اوتیسم باید به اداره بهزیستی، مراکز مددکاری، مهدهای کودک و پایگاه‌های CBR مراجعه کنند.

احمدی عنوان کرد: اگر کودکی سه نشانه تقلید نکردن از رفتار بزرگ‌سالان، بروز حالت ترس یا وحشت شدید، استفاده از اشاره به‌جای کلام برای مطرح کردن درخواست را به‌ صورت تکراری داشت خانواده‌ها باید به اختلال اوتیسم مشکوک شده و به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسدآباد درباره بیماری اوتیسم گفت: این بیماری نوعی اختلال رشد است که معمولا در ۳ سال اول زندگی کودک ظاهر و بر رشد عادی مغز و تعاملات اجتماعی اثر می‌گذارد.