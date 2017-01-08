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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

مدیر پروژه تعمیم ترسیب کربن گلستان:

۵ پنل خورشیدی در پروژه تعمیم ترسیب کربن گلستان توزیع شد

۵ پنل خورشیدی در پروژه تعمیم ترسیب کربن گلستان توزیع شد

گرگان- مدیر پروژه تعمیم ترسیب کربن گلستان از توزیع ۵ فقره انرژی خورشیدی برای دومین بار در پروژه تعمیم ترسیب کربن گلستان در بین جوامع محلی روستاهای هدف اجرای این پروژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، عبدالرحیم لطفی با بیان این که باید در راستای استفاده از انرژی خورشیدی فرهنگ سازی کنیم، هدف از خریداری و نصب پنل خورشیدی را ترویج استفاده از انرژی‌های نو و پاک و کاهش تخریب مراتع بیان کرد.

وی با اشاره به این که این انرژی های خورشیدی در روستاهای تیل آباد، خوش ییلاق و سیب چال توزیع شده است، افزود: با ترغیب و تشویق جوامع محلی در استفاده از انرژی های خورشیدی می توان در کاهش مصرف چوب در مصارف خانگی نقش بسزایی داشت.

وی با بیان این که این دستگاه ها به تابش خورشید وابسته است و با محیط زیست سازگاری دارد، ادامه داد: این کار به‌ منظور جلوگیری از قطع بوته های مرتعی برای استفاده روستائیان انجام شده است.

لازم به ذکر است که این دستگاه خورشیدی قدرت روشنایی ۶ لامپ ۴۰ وات Led به علاوه شارژ دستگاه های کم مصرف برقی مانند چراغ قوه، موبایل، دوربین و.... را نیز دارا است.

کد مطلب 3871642

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