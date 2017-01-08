ثبت نام ۲۵ هزار زوج در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان صبح یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه در سال جاری بیستمین دوره جشنهای ازدواج دانشجویی را در مشهدالرضا(ع) برگزار میکنیم، اظهار کرد: برای بیستمین جشن ازدواج دانشجویی که با شعار «ازدواج آسان، بهنگام و آگاهانه» از ۲۲ دی ماه سالجاری آغاز می شود و تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد، تاکنون ۲۵ هزار زوج ثبت نام کرده اند و پیشبینی ما این است که این آمار به ۳۰ هزار زوج برسد.
وی ادامه داد: از این تعداد ۲۷ درصد آن ها هر دو نفر دانشجو هستند و بالای ۷۰ درصد ازدواجها هم توسط خانواده مدیریت میشود.
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با بیان اینکه ۳۷۲ زوج استاد نیز در سال جاری در این طرح حضور دارند، افزود: برنامهها از ۲۲ دی ماه امسال آغاز می شود و تا پایان اردیبهست ماه سال آینده نیز ادامه دارند.
وی خاطرنشان کرد: کارگاههای آموزشی برای دانشجویان در دانشگاه پیش از سفر به مشهد برگزار شد و اوج برنامههای مشهد در حرم مطهر رضوی است و زوجین پیماننامه مشترکی امضا میکنند و با امام رضا(ع) عهد میبینند که زندگیای ساده و موفق داشته باشند.
محمدیان با بیان اینکه مشهد یک نقطه بسیار خوب برای آغاز زندگی مشترک است، عنوان کرد: امیدواریم که مسئولان خراسان رضوی کاری کنند که مشهد به عنوان قطب ازدواج جوانان معرفی شود.
وی در ادمه بیان کرد: ۶۱ درصد زوجهای دانشجویی حاضر در این طرح، زیارت اولی هستند و آستان قدس رضوی خدمات خوبی را برای همه زائران بهویژه زیارت اولیها داشته که بخشی از آنها زوجهای دانشجو بوده است.
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با اشاره به اینکه بیشتر جوانان یا شغل مناسبی ندارند و یا بیکاند اما با جسارت ازدواج کرده اند، گفت: تلاش ما این است که مسئولان دانشگاهی خدماتی همچون خوابگاه زوجین و حمایت از آنها را در بخشهای مختلف داشته باشند.
وی با بیان اینکه تعداد ازدواج دانشجویی در دانشگاه های تک جنسیتی بیشتر از دانشگاه های مختلط است، عنوان کرد: مهریه سه هزار زوج نیز ۱۴ سکه بهار آزادی است که این نشان از توسعه فرهنگ مهریه سبک می دهد.
محمدیان در ادامه ابراز کرد: تجملات و مهریه بالا نه تنها عاملی برای خوشبختی نیست، بلکه سبب ایجاد فشار، مشکل و سختی در جوانان میشود.
وی با بیان اینکه استان تهران با ۱۶ درصد، اصفهان با ۱۱ درصد، یزد با ۶ درصد و خراسان رضوی با ۵.۶۶ درصد بالاترین آمار ازدواج دانشجویی را در کشور دارند، تصریح کرد: ۶ درصد ازدواج ها در مقطع دکتری، ۲۴ درصد ارشد، ۶۱ درصد کارشناسی و ۹ درصد مابقی در مقطع کاردانی است.
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با اشاره به اینکه میانگین سن ازدواج دانشجویی در پسران ۲۴ سال و دختران ۲۳ سال است، افزود: سال گذشته هم حدود ۳۰ هزار زوج در این طرح شرکت داشتند.
وی با اشاره به اینکه پائینترین میزان طلاق را در این نوع ازدواجها و در ۵ ساله اول زندگی مشترک داشتهایم، بیان کرد: آمار طلاق در ازدواجهای دانشجویی تنها دو درصد بوده و و ازدواجهای دانشجویی پایدارترین زندگی مشترک هستند.
محمدیان تاکید کرد: نقش آموزش در کاهش مشکلات خانوادگی بهویژه طلاق بسیار مهم است و بیتوجهی به آموزش آسیبزا است و اگر زمینه آموزش درست را فراهم کنیم، آمار طلاق نیز کاهش مییابد.
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