اعضای شورای مرکزی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم، کنگره مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم در محل دفتر این تشکل سیاسی با حضور اعضا و شخصیتهای دینی و استانی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور آیت الله سید محمد غروی عضو شورای عالی حوزههای علمیه و سیدمهدی صادقی استاندار قم و حجت الاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و محمد وکیلی مشاور وزیر کشور و چهرههای دیگر استانی برگزار شد، ابتدا حجت الاسلام علی بنایی دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری به ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیتهای این تشکل پرداخت.
وی با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و تسلیت وفات حضرت حضرت معصومه(س) به اقدام بجا و واکنش مناسب مردم قم در ۱۷دی سال ۵۶ که منجر به حوادث روز ۱۹دی گردید اشاره کرد و گفت: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در سال ۱۳۷۶ با توجه به فرمایشهای رهبری به منظور کادرسازی نیروهای انقلابی و ولایتمدار پایهگذاری شد.
وی گفت: این تشکل سیاسی تابع آرمانهای امام و فرمایشهای رهبری است که با آمد و رفت دولتها تغییری در مواضع آن ایجاد نخواهد شد و تعهد در راه امام و رهبری از التزامات نیروهای این جریان است.
حجتالاسلام بنایی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند این انقلاب بی نام امام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست و قم به عنوان پایگاه انقلاب نباید از این نام محروم میشد که با گرد آمدن نیروهای انقلابی در این تشکل سیاسی، نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در قم پر فروغ ماند.
وی ادامه داد: آسیب شناسی جریان اصولگرایی با حضور حجتالاسلام دکتر مهاجرنیا در ۲۰ جلسه تا کنون بحث شده است و نقاط ضعف و قوت و ریزش آراء و ... همه مورد بررسی قرار گرفته که همچنان نیز این جلسات ادامه دارد.
حجتالاسلام بنایی با اشاره به نیاز پایش و بازبینی که در مجمع هماهنگی پیروان امام ورهبری انجام میشود اظهار داشت: اگر اصولگرایی در کشور این نکات را اعمال کند در سپهر سیاسی ایران مورد اقبال قرار خواهد گرفت.
وی با گزارشی از برگزاری منظم جلسات شورای مرکزی این حزب و برگزاری کمیسیونها و شرکت در انتخاباتهای مختلف به صدور بیانیه و اعلام مواضع رسمی این تشکل اشاره کرد و افزود: نسبت به وظایفی که انقلاب و رهبری بر دوشمان گذاشتهاند و وظایف خاص قمیها، ۴۰ سال است حرکتی را آغاز کردهایم که همچنان به آن پایبندیم.
حجتالاسلام بنایی تصریح کرد: برمبنای وظیفه برای کارآمدی بیشتر نظام و تلاش برای انقلابی ماندن و استقامت نیروهای انقلابی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
در ادامه مراسم، بیانیه کنگره مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قرائت شد. متن بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری بدین شرح است:
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری که در دو دهه قبل با هدفترویج اسلام ناب محمدی(ص) و تقویت و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی بر اساس مبانی و آرمانهای امام راحل(ره) و منویات مقام معظم رهبری شکل گرفت در طول سالهای گذشته توانسته است با تشکل نیروهای متعهد و متدیّن و با پایبندی به اصول و مبانی مطرح در مرامنامه نقش مهم و تأثیرگذاری را در مقاطع مختلف در صحنههای سیاسی و اجتماعی استان قم ایفا نماید. اکنون که با برگزاری گنگره مجمع، فصل جدیدی در فعالیت این تشکل آغاز میشود. بار دیگر عهد و پیمان خود را با شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی اعم از شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای عزیز مدافعان حرم به ویژه امام شهیدان و مقتدای آزادیخواهان خمینی کبیر و مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای تجدید کرده یادآور شویم:
۱ـ استکبار جهانی به سر کردگی آمریکای جهانخوار که منافع زیادی را با پیروزیها و گسترش انقلاب اسلامی در ایران و منطقه از دست داده عزم خود را برای شکست ایران و انقلاب دو چندان کرده است و با راهانداختن جنگ نرم به صورت محسوس و نامحسوس در صدد است تا مهمترین عامل پیروزی انقلاب که همانا وحدت مردم و مسئولان است را به مخاطره افکند.
۲ـ مجمع پیروان امام و رهبری بر این باور است که دوام و بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیازمند اتحاد و همبستگی مردم و همراهی و حمایت گسترده آنها با نظام جمهوری اسلامی است. لذا اقدامی که موجب دلسردی، زدگی و اختلاف میان مردم شود را از مصادیق تضعیف نظام و انقلاب دانسته و آن را محکوم میکنیم.
۳ـ دشمنان کینه توز نظام زیرکانه مشغول بزرگ نمایی ضعفها، کاستیها و بعضا کارهای خطا در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی هستند. امروز اگر ضعف و کاستی و مشکلاتی در بخشهای مختلف وجود دارد. همه در پیدایش آن به شکلی مقصرند، کاهش آسیبهای اجتماعی و نارساییهای فرهنگی و رفع مشکلات اقتصادی و در یک کلمه کارآمدتر کردن نظام جمهوری تنها در سایه آرامش جامعه و وحدت صفوف ملت و تقویت همه دستاندرکاران میسر میشود.
۴ـ اصولگرایی در نظام جمهوری اسلامی تفکری معادل و همزاد انقلاب اسلامی است ولی برخی رفتارها از برخی کسانی که خود را اصولگرا مینامند باعث شده است افکار بخش قابل توجهی از مردم نسبت به اصولگرایان تغییر کند. زیاده طلبی، بی توجهی به مطالبات مردم، محدود کردن دایره اصولگرایی، تنگ نظری، عصبیتهای جناحی، پرخاشگری و اصلی کردن مسائل فرعی باعث شده است. برخی اصولگرایان با مشکل اقبال مردم روبهرو شوند. رفع این مشکل هم با تغییر نام و عناوین در فضای امروز محقق نمیشود. بایستی اصولگرایان در برخی کنشها و منشهای سیاسی خود تجدید نظر کنند.
۵ـ در شرایط کنونی القای یأس و ناامیدی میان مردم و مانعتراشی بر سر فعالیت مسئولان را خلاف شأن اصولگرایی دانسته و اعلام میداریم تمام تلاش اعضای مجمع در جهت کمک کردن به مسئولان برای موفقیت آنها که موجب موفقیت نظام است معطوف میباشد.
۶ـ مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری اصل امر به معروف و نهی از منکر را همچنان سرلوحه فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتمای خود قرار داده و بر اساس این اصل وظیفه خود میداند که نسبت به ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حساس بوده و از تلاشهایی که برای رفع نارساییها انجام میشود حمایت کند.
۷ـ مجمع همچون گذشته بر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت همهجانبه و انقلابی ماندن نیروهای انقلاب اسلامی تأکید نموده و ارتباط مستمر خود را با مراجع تقلید، جامعه محترم مدرسین حوزه علیمه قم و روحانیت حفظ کرده و از رهنمودهای آنها برای اصلاح و تداوم فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود استفاده خواهد کرد.
در پایان رأیگیری از اعضا برای شورای مرکزی جدید این تشکل انجام گرفت که بر این اساس آقایان: علی بنایی، محمد عرب، ابوالفضل اربابی، سید محمدرضا حسینی، داوود عباسی، محمدرضا باقرپناهی، سید محمد جواد آلاحمد، عباس شیرمحمدی، مرتضی داستانی، مجید اخوان، سید جواد حسینی، ابوالفضل یعسوبی، محمد رنگرز، احمد معلمی، محمد حسن ذاکری، مهدی جعفری، احمد معمارزاده، سید جلال حسینی، سید ابوالفضل اسماعیلی، مهدی پاک، عباس جهان بینی به عنوان ۲۱ عضو اصلی انتخاب شدند.
همچنین آقایان: حمید اخوان و محسن خالقی و احمد شوکت به عنوان بازرسین اصلی و نعمتالله دیانی و محسن بوالحسنی به عنوان بازرسین علی البدل انتخاب شدند.
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