شرکت ماموران سازمان ملل در جشن سال نو شورشیان فارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس گزارش سازمان ملل، چهار مامور سازمان ملل در کلمبیا در مراسم جشن سال نو میلادی شورشیان فارک شرکت کرده و با آنها به پایکوبی پرداختند.

یک منبع سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود گفت: رفتار ماموران سازمان ملل نامناسب بوده و اصل بی طرفی این نهاد بین المللی را خدشه دار ساخته است. سازمان ملل در حال حاضر این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند. ما تمام تلاش خود را جهت تعقیب و دستگیری ماموران نامبرده خواهیم کرد و ثابت می کنیم که ماموران سازمان ملل به اصل بی طرفی متعهد هستند.

ناظران سازمان ملل بر اساس توافق نامه صلح دولت کلمبیا با شورشیان فارک جهت نظارت بر خلع سلاح فارک در کلمبیا مستقر هستند.