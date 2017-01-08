۵۰۰۰ دانش آموز در مدارس شاهد استان سمنان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا جهان صبح یکشنبه در نشستی با مسئولان استان سمنان که درخانه معلم سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه فعالیت مدارس شاهد به لحاظ علمی در جایگاه مناسب و به لحاظ فعالیت های فرهنگی تربیتی در جایگاه عالی قرار دارد، اظهار کرد: استقبال اولیاء دانش آموزان برای پذیرش فرزندانشان در مدارس شاهد نشانه عملکرد مثبت این مراکز بوده است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط برای تسهیل تحصیل دانش آموزان ایثارگر، گفت: در مدارس شاهد و ایثارگر خانواده‌های جانباز، ایثارگر و آزاده نیز می توانند تحصیل کنند، زیرا معتقدیم تحصیل در این مدارس می تواند آرامش را به این قشر از دانش آموزان برگرداند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به تحصیل حدود پنج دانش آموز در ۲۲ مدرسه شاهد استان اظهار کرد: بیش از دو هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی، یک هزار و۲۰۰ نفر در متوسطه اول، یک هزار و۲۰۰ نفر در مقطع متوسطه دوم و ۲۰۰ نفر در طرح پراکنده شاهد مشغول تحصیل هستند.

جهان تصریح کرد: اهتمام و توجه ویژه مدارس شاهد و تلاش در راستای تعلیم و تربیت و ارتقای سطح علمی دانش آموزان شاهد و ایثارگر مایه سعادت برای خادمان این عزیزان است که کاری پسندیده و اجر عظیمی دارد.

وی از فعالیت ۲۲ مدرسه شاهد در استان سمنان خبر داد و گفت: ۱۰ مدرسه مقطع ابتدایی، شش مدرسه متوسطه اول و شش مدرسه متوسطه دوم در استان فعال هستند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد: اولین مدرسه شاهد از نظر تعداد دانش آموز دبستان دوره دوم شاهد پسرانه شاهرود شهدای باغزندان و کوچکترین مدرسه شاهد از نظر تعداد دانش آموز دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه دامغان شهدای فرهنگی است.

جهان با تاکید بر اینکه تکریم از خانواده های شهداء وظیفه آحاد ملت است، افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا باعث نشاط و شادابی در جامعه می شود و دانش آموزان امروز که آینده سازان فردای ایران اسلامی هستند قهرمانان دیروز خود را که باعث استقلال این نظام شده اند را فراموش نمی کنند.

وی از ثبت بالغ بر ۹۸ درصد اموال غیر منقول آموزش وپرورش استان سمنان در سامانه (سادا) سامانه اموال دستگاه های اجرایی خبرداد و افزود: کارشناسان حقوقی به عنوان مشاور امین و نگهبان حقوق انسان های مختلف هستند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به گستردگی و حجم کار کارشناسان حقوقی آموزش وپرورش استان اظهارکرد: بالغ بر ۹۸ درصد املاک و اموال غیر منقول آموزش وپرورش استان در سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادا) توسط کارشناسان حقوقی شهرستان ها و مناطق ثبت شد.

جهان خاطرنشان کرد: درسال تحصیل گذشته بیش از ۵۳ جلد اسناد مالکیت آموزش و پرورش استان سمنان تحصیل شده است.