نشست مشترک علمای تشیع وتسنن در ایرانشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان، منوچهر متکی معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست مشترک علمای شیعه و سنی که در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایرانشهر برگزار شد، اظهار داشت: علمای جهان اسلام باید با همگرای و وحدت کلمه جلوی افراطی گرایی را در بین مسلمانان بگیرند.

وی افزود: طی شش سال گذشته منطقه ما و بخش های دیگری از جهان اسلام دستخوش هجمه ها، تخریب ها و از بین رفتن زیر ساخت ها و منابع مادی، معنوی و انسانی جهان اسلام بود.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات درسایه یک طراحی حساب شده انجام شد که آمریکایی ها آن را انجام دادند، افزود: سناریو این اتفاقات را صهیونیست ها طراحی کردند و با دلارهای نفتی برخی ازکشورهای منطقه به اجرا درآمد.

متکی گفت: ما شش سال گذشته را در شرایطی پشت سر گذاشتیم که در سوریه، عراق، یمن، بحرین و همچنین در بخش هایی از شمال آفریقا و آفریقای غیرعربی مواجه با این لطمات بودیم که مبتنی بر ایجاد تفرقه در جهان اسلام، واگرایی و ایجاد نفرت در بین مسلمانان نسبت به همدیگر و تفرقه میان پیروان مذاهب اسلامی است.

وی بیان داشت: رسالت مهم مسلمین مقابله با افراطی گری جریان هایی است که برای اختلاف انداختن بین امت اسلام تلاش می کنند.

وی گفت: همگرایی باید استراتژی مسلمانان باشد چون که واگرایی استراتژی دشمنان است.

معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: شکست تروریست ها در حلب و موصل تیر خلاص برعملکرد نظامی آنان است اما نگرانی ما تفکر و جریان های فکری آنها است که باید علمای جهان اسلام برای هدایت و راهنمایی آنان چاره اندیشی کنند.

وی گفت: تفاوت اسلامی که ما را به وحدت ویکپارچگی دعوت می کند با اسلامی که به کشتن و تفرقه فرامی خواند باید ازسوی علما روشنگری شود.

همچنین در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام علم الهدی معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درجمع علمای شیعه وسنی ایرانشهر با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: تقریب درحوزه اندیشه و وحدت درحوزه عملی مطرح می شود بطوری که باید در افکار به یکدیگر نزدیک شویم تا درصحنه عمل به وحدت برسیم.

حجت الاسلام سید حامد علم الهدی افزود: هنرما باید این باشد تا افکار و اندیشه های اسلامی را به هم نزدیک کنیم تا زمینه وحدت و اخوت اسلامی درکشورهای اسلامی فراهم شود.

وی با بیان اینکه مسئله وحدت امت یکی از اساسی‌ترین اصول انقلاب و اسلام است، افزود: وحدتی که ما از آن دراسلام دم می‌زنیم حرکتی مقطعی نیست بلکه استراتژی نظام است.

معاون امور ایران مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در اکثر سخنرانی‌ها به مسئله وحدت به‌عنوان ضرورت اشاره می‌کنند، گفت: وحدت نمی‌تواند تنها برای یک نهاد کوچک باشد بلکه وحدت امت و تشکیل امت واحده بر عهده همه ارگان‌های نظام و مردم است.

وی نقش علما را در مبارزه با افراطی گری مهم دانست و گفت: دشمنان اسلام سعی می کنند با جریان های افراطی چهره ای خشن از اسلام به دنیا معرفی کنند.