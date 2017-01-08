توزیع شیر رایگان در مدارس لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند اظهار داشت: دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم دولتی و غیر دولتی و دانش آموزان پیش دبستانی های ضمیمه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی و عوامل اجرایی این مدارس از شیر رایگان بهره مند خواهند شد.

وی هدف از اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس را اصلاح الگوی مصرف شیر و لبنیات و نهادینه شدن فرهنگ مصرف شیر، ارتقای سلامت دانش آموزان، کاهش سوء تغذیه و فقر غذایی، افزایش توان فیزیکی و فکری دانش آموزان، افزایش بهداشت و کاهش هزینه های درمان، اعلام کرد و افزود: مراسم توزیع توزیع شیر رایگان در مدارس استان از روز یکشنبه ۱۹ دی ماه سال جاری آغاز می شود.