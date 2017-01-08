  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

سرپرست آموزش و پرورش لرستان:

توزیع شیر رایگان در مدارس لرستان آغاز شد

توزیع شیر رایگان در مدارس لرستان آغاز شد

خرم آباد - سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان از آغاز طرح توزیع شیر رایگان در سطح آموزشگاه های دوره های مختلف تحصیلی این استان خبر داد.

به  گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند اظهار داشت: دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های  ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم دولتی و غیر دولتی و دانش آموزان پیش دبستانی های ضمیمه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی و عوامل اجرایی این مدارس از  شیر رایگان بهره مند خواهند شد.

وی هدف از اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس را اصلاح الگوی مصرف شیر و لبنیات و نهادینه شدن فرهنگ مصرف شیر، ارتقای سلامت دانش آموزان، کاهش سوء تغذیه و فقر غذایی، افزایش توان فیزیکی و فکری دانش آموزان، افزایش بهداشت و کاهش هزینه های درمان، اعلام کرد و افزود: مراسم توزیع توزیع شیر رایگان در مدارس استان از روز یکشنبه  ۱۹ دی ماه  سال جاری  آغاز می شود.

کد مطلب 3871661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها