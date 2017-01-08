انقلاب اسلامی توانسته نظم جهانی مد نظر امریکا را به چالش بکشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مقدم‌فر در همایش فرهنگی، بصیرتی و تخصصی مسئولان و فرماندهان بسیج حمل و نقل هوایی کشور که ظهر یکشنبه در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ وقت به اندازه شرایط کنونی اقتدار نداشته ایم و به وضوح پیداست که انقلاب اسلامی ایران توانسته نظم جهانی مد نظر امریکا را به چالش بکشد.

وی با تاکید بر اینکه همه حوادث داخلی و خارجی را باید مرتبط با یکدیگر تحلیل کرد، افزود: پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، نظم نوینی در عرصه بین الملل ایجاد شد و آمریکا با سلطه گری و اقتدار در عرصه بین الملل حضور پیدا کرد تا این که در سال ۲۰۰۵ و در جنگ ۳۳ روزه لبنان متوجه شدند که این فضا تغییر کرده است و به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی توانند به صورت مستقیم بجنگند برای همین داعش را با هدف اسلام هراسی و تغییر استراتژی هایشان در منطقه ایجاد کردند اما باز هم اشتباه کردند و نفهمیدند که جنگ ها به بیداری و اگاهی بیشتر مردم منجر می شود.

وی ادامه داد: در جریان جنگ سوریه همان ابتدای کار همه کار بشار اسد را تمام شده می دانستند در صورتی که با پایداری و مقاومت امروزه شکست داعش و تروریستها در عراق و سوریه را شاهدیم.

وی عنوان کرد: در سوریه با باز پس گیری حلب پیروزی مردم سوریه عینیت یافت و در عراق هم موصل به زودی آزاد می شود و کار داعش در عراق هم به افول کشیده است.

مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: امروز ایران به قدرتی فرا منطقه ای تبدیل شده است و مکتب امام و انقلاب در حال گسترش در جهان است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای نفوذ در داخل کشور و دشمنی با انقلاب افزود: پس از انقلاب دشمن با ترور به دنبال حذف فیزیکی نیروهای انقلاب بود و لی در حال حاضر دست به کار خطرناک تری زده است به شکلی که در ذهن و اراده یک مسئول نفوذ پیدا می کند و با این تغییر کار خود را به نتیجه می رساند.

مقدم فر افزود: انتخابات برای دشمن به عنوان مدخل ورود و یک فرصت است تا با عناصر غرب گرا بتواند نفوذ کند و از فضای ملتهب و زد و خوردهای انتخاباتی به نفع خود استفاده کند؛ اینجاست که سپاه و بسیج با هوشمندی و بصیرت افزایی به وظیفه خود باید به بهترن شکل عمل کنند و در مسیر ارتقای فهم عمومی و بدون جانبداری از شخص خاصی به انتخاب صحیح مردم کمک کنند.