تصادف مرگبار در بزرگراه امام علی/راکب موتورسیکلت در دم جان باخت

سرگرد علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۱۰ صبح امروز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) ابتدای پل محلاتی حادثه تصادف فوتی بین دو دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه کامیون به مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور اعلام شد. با اعلام این خبر بلافاصله ماموران امدادی و پلیس در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور عوامل پلیس راهور در محل حادثه مشخص شد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کرده و یکی از موتورسیکلت ها با کامیونی که در حال تردد در این مسیر بود نیز برخورد کرده که به موجب این تصادف راکب موتورسیکلت در دم جان باخت.

شریفی گفت: علت وقوع این حادثه انحراف یکی از موتورسیکلت ها به دلیل تغییر ناگهانی در مسیر و برخورد با کامیون اعلام شده است.

وی با اعلام اینکه راکب فوت شده موتورسیکلت فاقد کلاه ایمنی بود افزود: در حال حاضر ترافیک در این محدوده به حالت عادی درآمده و جسد متوفی برای بررسی های نهایی به پزشکی قانونی فرستاده شد.