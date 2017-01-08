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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

تصادف مرگبار در بزرگراه امام علی/راکب موتورسیکلت در دم جان باخت

تصادف مرگبار در بزرگراه امام علی/راکب موتورسیکلت در دم جان باخت

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع حادثه تصادف فوتی در بزرگراه امام علی (ع) خبر داد.

سرگرد علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۱۰ صبح امروز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) ابتدای پل محلاتی حادثه تصادف فوتی بین دو دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه کامیون به مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور اعلام شد. با اعلام این خبر بلافاصله ماموران امدادی و پلیس در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور عوامل پلیس راهور در محل حادثه مشخص شد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کرده و یکی از موتورسیکلت ها با کامیونی که در حال تردد در این مسیر بود نیز برخورد کرده که به موجب این تصادف راکب موتورسیکلت در دم جان باخت.

شریفی گفت: علت وقوع این حادثه انحراف یکی از موتورسیکلت ها به دلیل تغییر ناگهانی در مسیر و برخورد با کامیون اعلام شده است.

وی با اعلام اینکه راکب فوت شده موتورسیکلت فاقد کلاه ایمنی بود افزود: در حال حاضر ترافیک در این محدوده به حالت عادی درآمده و جسد متوفی برای بررسی های نهایی به پزشکی قانونی فرستاده شد.

کد مطلب 3871665

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