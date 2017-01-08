۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

۳۵۰ راهنمای جهانی گردشگری مهمان سعدالسلطنه می‌شوند

راهنمایان گردشگری از کشورهای مختلف جهان از مجموعه سعدالسلطنه قزوین بازدید خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیا،   محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیاء ضمن اعلام این خبر افزود: کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۷ به میزبانی کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور در بهمن ماه سال جاری در ایران برگزار خواهد شد.

وی افزود: با عنایت به برنامه ریزی کانون مذکور برای برگزاری مقدمات این رویداد، شهر قزوین اولین میزبان این گردهمایی با حضور ۳۵۰ راهنمای گردشگری در تاریخ ۶ بهمن ماه خواهد بود.

رئیس هیات مدیره صندوق احیاء ادامه داد: با توجه به نقش تاثیرگذار رویدادهایی از این دست در معرفی مجموعه‌های تاریخی بر آن شدیم تا با انجام هماهنگی با سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین مجموعه تاریخی سعدالسلطنه را به عنوان میزبان راهنمایان گردشگری جهانی در روز ۶ بهمن معرفی و انتخاب کنیم.

پوینده تاکید کرد: ویژگی های منحصر به فرد مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و کیفیت مناسب احیاء و بهره برداری از آن می‌تواند نمونه خوبی از یک جاذبه تاریخی و گردشگری را به راهنمایان گردشگری جهانی معرفی کند و قطعا باعث بهبود شرایط گردشگری قزوین خواهد شد.

فاطمه کریمی

