به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیا، محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیاء ضمن اعلام این خبر افزود: کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۷ به میزبانی کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور در بهمن ماه سال جاری در ایران برگزار خواهد شد.

وی افزود: با عنایت به برنامه ریزی کانون مذکور برای برگزاری مقدمات این رویداد، شهر قزوین اولین میزبان این گردهمایی با حضور ۳۵۰ راهنمای گردشگری در تاریخ ۶ بهمن ماه خواهد بود.

رئیس هیات مدیره صندوق احیاء ادامه داد: با توجه به نقش تاثیرگذار رویدادهایی از این دست در معرفی مجموعه‌های تاریخی بر آن شدیم تا با انجام هماهنگی با سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین مجموعه تاریخی سعدالسلطنه را به عنوان میزبان راهنمایان گردشگری جهانی در روز ۶ بهمن معرفی و انتخاب کنیم.

پوینده تاکید کرد: ویژگی های منحصر به فرد مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و کیفیت مناسب احیاء و بهره برداری از آن می‌تواند نمونه خوبی از یک جاذبه تاریخی و گردشگری را به راهنمایان گردشگری جهانی معرفی کند و قطعا باعث بهبود شرایط گردشگری قزوین خواهد شد.