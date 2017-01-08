غلظت ذرات معلق در هوای اراک افزایش یافت/ اعلام وضعیت هوای ناسالم

محمد کلاته در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز شنبه هجدهم دی ماه، ۹۴بود که بیانگر وضعیت هوای سالم است.

وی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح روز یکشنبه نیز، ۱۷میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که در حد استاندارد بود، اما در ساعات منتهی به ظهر، غلظت ذرات معلق افزایش یافت و به ۴۷ میکروگرم بر مترمکعب که بیش از حد مجاز است رسید.

مسئول اداره کل محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

کلاته خاطرنشان ساخت: شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۱روز آلودگی و هوای ناسالم، ۱۶۰ روز با هوای سالم و ۴۳ روز با هوای پاک را پشت سر گذاشته است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: از مجموع ۹۱ روز آلوده سال جاری، هوای اراک طی ۸۶ روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

وی افزود: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.