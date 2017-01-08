به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «دو برادر» را محمدرضا قربانی برای رادیو تنظیم کرده است که روایتی اجتماعی- خانوادگی از زندگی دو برادر دارد.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مهین نثری، رضا عمرانی، اسماعیل بختیاری، فریبا متخصص، صدیقه کیانفر، نورالدین جوادیان، احمد شمس آصف، علی میلانی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«دو برادر» به تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور فردا ۲۰ دی ساعت ۲۰:۰۰ از رادیو نمایش پخش می شود.