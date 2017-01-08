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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

«دو برادر» صدرالدین شجره به رادیو نمایش می‌آید

«دو برادر» صدرالدین شجره به رادیو نمایش می‌آید

نمایش «دو برادر» به کارگردانی صدرالدین شجره ۲۰ دی ماه از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «دو برادر» را محمدرضا قربانی برای رادیو تنظیم کرده است که روایتی اجتماعی- خانوادگی از زندگی دو برادر دارد.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مهین نثری، رضا عمرانی، اسماعیل بختیاری، فریبا متخصص، صدیقه کیانفر، نورالدین جوادیان، احمد شمس آصف، علی میلانی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«دو برادر» به تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور فردا ۲۰ دی ساعت ۲۰:۰۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 3871670

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