برخی بحران خشکسالی را باور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان ظهر یکشنبه درنشست بررسی مشکلات و معضلات آب در استانهای فارس، اصفهان، بوشهر، همدان، یزد، کرمان، خراسان رضوی و تهران، گفت: ضعف برخی دستگاه های نظارتی در حوزه آب، تبدیل بحران آب به یک چالش بزرگ امنیتی، ضرورت هدف گذاری برای مصرف بهینه آب و... از مهترین موضوعات مطرح شده در نشست هم اندیشی منطقه ای بحران آب است.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز مسئولان و مردم به این نتیجه نرسیده اند که ایران در منطقه ای خشک واقع شده و در حال حاضر ۱۰ سال است که دچار خشکسالی هستیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به وجود ۳۰۰ هزار حلقه غیرمجاز و اضافه برداشتهای غیرمجاز در کشور بیان کرد: برداشت از سفره های آب های زیرزمینی به نحوی است که اگر چندین برابر سالهای پربارش بارندگی داشته باشیم بازهم مشکل بحران آب در کشور حل نمی شود.

رحمانیان تصریح کرد: ضعف برخی از دستگاه های نظارتی در حوزه های مختلف، نداشتن برنامه جامع و چاه های غیرمجاز سبب شده برخی مناطق کشور بحرانی اعلام شود.

وی تاکید کرد: معضل آب و کمبود آب مشکلات زیادی از جمله مهاجرت، دعاوی، حاشیه نشینی و... را به همراه دارد امروز قانونگذار نتوانسته قانونی تصویب کند و قانون موجود هم حفر چاه ها را تسریع کرده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: باید با استفاده از نظرات کارشناسان در موضوع آب به یک نتیجه محکم برسیم تا راهکارهای واقعی با مشارکت همگان تعرف شود.