به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم، آیت‌الله سید محمد غروی در کنگره مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری با تأکید بر آسیب شناسی جریان اصولگرایی، گفت: انسان برای پیش برد مقاصد، باید کارهای خود را آسیب شناسی کند.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که مدتها جریان اصولگرایی با آن دست به گریبان بود، عدم آسیب شناسی از کارها بود که البته بخشی از این موضوع جنبه روانی دارد. چرا که انسان همواره در پی توجیه و دیدن اشکالات در دیگران است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: اگر بتوانیم مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم، این کار را خواهیم کرد. اگر بتوانیم آن طرف مرزها را متهم کنیم، این کار را خواهیم کرد. اما توجهی به مشکلات خودمان نداریم.

وی اظهار داشت: ۲۰ سال است که بنده این مسئله برایم مطرح است و اعتقادم این است که مجموعه‌های سیاسی این کار را نکرده‌اند که همواره مشکلات را به دیگران نسبت می‌دهند و توجه ندارند که کجا اشتباه کرده‌اند. اما در این آسیب شناسی باید این موارد را بررسی کنند.

آیت الله غروی افزود: ما بطور معمول از واقعیت‌ها دور می‌شویم و واقعیت اجتماعی را آنگونه که هست درک نمی‌کنیم و باید با یک چشم به حفظ ارزش‌ها نیز نگاه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: شما که به امام و انقلاب وفادارید باید در مسائل سیاسی عاقلانه و درست حرکت کنید. اگر نقطه نظراتی دارید بطور جدی مطرح کنید.

استاد حوزه علمیه قم گفت: گاهی ما آسیب‌هایی را که مسببش خودمان هستیم نمی‌پذیریم و خودمان و نیروهایمان دفع می‌شویم.

وی خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم بین نیروهای همسو با مرجعیت و رهبری همگرایی ایجاد کنیم. اختلافات نباید باعث دوری نیروهای انقلابی از یکدیگر شود.

آیت الله غروی با اشاره به اینکه متشابهات را نباید حمل بر محکمات کنیم، تأکید کرد: گاهی بجای حمایت صحیح از رهبری و بزرگان، متأسفانه از آنها هزینه می‌کنیم که این کار درستی نیست.

استاد برجسته حوزه عملیه افزود: نباید حزب‌زدگی بر ما حاکم شود که هرچه تشکیلات مصوب کرد، بدون چون و چرا قبول کنیم و درست یا غلط، آن را بپذیریم.

برای حفظ دستاوردهای انقلاب باید تلاش کنیم

آیت الله غروی با بیان اینکه برای حفظ دستاوردهای انقلاب باید تلاش کنیم اظهار داشت: شرایط فرهنگی قم در شأن این شهر نیست و باید شماها نسبت به آن ورود پیدا کنید تا فضای کلی شهر قم آراسته به معنویت و عفاف باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دشمن می‌خواست به دنبال مرگ آیت الله سید مصطفی خمینی با انتشار مقاله‌ای توهین آمیز به امام(ره) لطمه بزند اما خوشبختانه با ورود به هنگام مردم قم یک خروش ملی بوجود آمد و انقلاب اسلامی را رقم زد.

آیت الله غروی در بخش دیگری از سخنان خود با قرائت نامه امام حسن عسکری(ع) به شیخ صدوق گفت: ایشان سفارشی به همه شیعیان و مومنین داشتند مبنی بر اینکه اشتباهات دیگران را مورد بخشش قرار دهید و خشم خود را فرو برید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: توصیه امام عسکری(ع) به همه ما مواسات با برادران دینی، برجسته نکردن خطاها و خوش اخلاقی است و انقلابی بودن به معنای تند و تیزی و بدگویی نیست. چراکه ائمه معصومین(ع) یکپارچه ادب و حیا بودند.

وی افزود: باید به گونه‌ای عمل کنیم که اصحاب معروف زیاد شوند نه اینکه کم شوند. متأسفانه در حال حاضر وضعیت اجتماعی قابل تحمل نیست.