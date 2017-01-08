به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی گفت: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گرانقیمت، معادل ۵۰ درصد بیمه ماههای حرام است.
وی با بیان اینکه امسال دیه در ماههای حرام ۲۵۴ میلیون تومان تعیین شده است، افزود: بنابراین ۵۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۲۶ میلیون تومان، حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گرانقیمت از نظر قانون است.
رئیسکل بیمه مرکزی تصریح کرد: از نظر قانون، خودروی گرانقیمت متعارف ۱۲۶ میلیون تومان است؛ بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با ۱۲۶ میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند.
همتی افزود: به طور مثال اگر خودرویی ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن ۴۰ میلیون تومان خسارت واقع شود، از نظر این قانون چون ۱۲۶ میلیون تومان یک چهارم ۵۰۰ میلیون تومان محاسبه میشود؛ بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها ۱۰ میلیون یعنی یک چهارم ۴۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: بنابراین شرکتهای بیمه و فرد مقصر در قبال این خودروها در حد متناظر ۱۲۶ میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارد.
همتی با بیان اینکه به همه دارندگان خودرو در کشور توصیه میکنیم، حتما بیمه بدنه داشته باشند گفت: به خصوص به دارندگان خودروهای گرانقیمت یعنی خودروهای بالای ۱۲۶ میلیون تومان توصیه میکنیم؛ حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارد شده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند.
وی گفت: بر اساس این قانون ارزیابان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند بر مبنای قاعده متناظر خسارت را محاسبه کنند یعنی یک کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت در قبال خسارت ۴۰ میلیون تومانی به یک خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی حداکثر در گزارش خود می تواند ۱۰ میلیون تومان را بنویسد و صاحب خودروی گرانقیمت مابقی خسارت به خودروی خود را باید از طریق بیمه بدنه جبران کند.
رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام میکند، گفت: اگر نرخ دیه در سالهای آینده افزایش یابد طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران قیمت نیز تغییر خواهد کرد.
وی گفت: این قانون هم اینک در حال اجراست در حالی که خیلی از مردم از آن خبر ندارند.
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