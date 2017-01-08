۴۶ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در استان سمنان اجرا شد

محمدرضا خباز در خلال چهل و ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی فرمانداری آرادان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی این جلسه مشکلات هفت واحد بررسی شد که مدیران شش واحد از آرادان و یک واحد از سرخه در این جلسه حضور داشتند، ابراز داشت: خوشبختانه در بازدید میدانی از یکی از واحدهای آرادان تصمیم به توسعه آن گرفته و مشکل زمین، تسهیلات و آب این واحد برطرف شد.

وی با بیان اینکه با همکاری مدیران و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مشکلات سایر واحدها نیز بررسی شد، افزود: طی مدت چهل و پنج جلسه گذشته از ۲۹۷ شرکت دعوت شد که در این کارگروه حضور یافتند.

استاندار سمنان با اشاره به ۷۲۷ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، افزود: ۸۸مصوبه پیرامون تامین مسائل مالی، ۲۶۴ مصوبه تسهیلات تکلیفی، ۱۲۵ مصوبه زیرساخت ها شامل شبکه های صنعتی، انرژی محیط زیست، ۹۵مصوبه امور مالیاتی، ۶۷ مصوبه واحد تامین اجتماعی و سه واحد طلب از دستگاه های دولتی و ۸۵ مورد مربوط به امور سرمایه گذاری و تولید است.

خباز با بیان اینکه در خلال برگزاری این جلسات مشکلات بسیاری از واحدها برطرف شد، ابراز داشت: ۴۶درصد از مصوبات تا کنون اقدام شده و ۴۸درصد در دست اقدام و پنج درصد از مصوباتی است که تاکنون اقدام نشده که این پنج مورد را در هر جلسه یکی را عنوان و مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع اگر با همین شیوه پیش رود شاهد تحولی خوب در اقتصاد استان خواهیم بود، تصریح کرد: تا کنون به مشکلات واحدهای کوچک با تعریف زیر ۵۰ نفر کارگر و واحدهای متوسط زیر ۱۰۰نفر کارگر که مشغول به کار هستند رسیدگی شد که این امر خود زمینه ای برای ارتقا اشتغال و افزایش رونق تولید در استان محسوب می شود.

مقام عالی دولت در استان سنان هدف اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را حفظ واحدهای تولیدی و ایجاداشتغال عنوان کرد و از مسئولان استان خواست تا نظارت خود را بر نحوه عملکرد واحدهای تولیدی دریافت کننده تسهیلات تشدید کنند.

خباز در خاتمه با بیان اینکه در جلسه امروز مشکلات هفت واحد تولیدی با حضور صاحبان این واحدها بررسی شد، گفت: برای رفع موانع مالی و مالیاتی و بدهی بانکی این واحدها تصمیماتی اتخاذ شد.