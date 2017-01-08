مدیران استان همدان با دقت پاسخگوی خبرنگاران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان بابیان اینکه برای آخرین بار هیئتی برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان استان باید به بانک کارآفرین برود و اگر این هیئت نتیجه نگرفت، موضوع به معین استان منتقل می شود، گفت: اگر همراهی بانک ممکن نشود، بانک کارآفرین به عنوان بانکی ضد توسعه و ضد تولید معرفی می شود.

استاندار همدان با بیان اینکه خیالم از همراهی محیط زیست با تولید استان راحت است، گفت: اگر در بدنه نیز مشکلی وجود دارد مدیرکل محیط زیست باید موضوع را بررسی و آنها را ضمن حفظ محیط زیست باتولید همراه کند.

نیکبخت بابیان اینکه فعالیت بیش از ۴۰ ساله کارخانه شیشه همدان نشان از مدیریت عالی و همت مدیران این کارخانه در استان دارد، گفت: اجازه نمی دهیم تولید استان و درکنار آن، محیط زیست استان آسیب ببیند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه بانک کشاورزی نباید رابط و پستچی باشد، گفت: مدیر شعب بانکهای استان همدان باید با مراجعه به تهران، مرکز را به عمل ترغیب کنند.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی استان همدان توهینی به دولت انجام شد، گفت: با توجه به اینکه توهین متوجه دولت است، از پلیس فتا خواسته ام موضوع را پیگیری کند.

استاندار همدان همچنین با تاکید بر اینکه منابع طبیعی استان همدان باید اسناد زمینهای خود را بگیرد تا بتواند از آنها دفاع کند، گفت: مدیران باید با دقت پاسخگوی خبرنگاران باشند و مستند سخن بگویند چراکه عده ای تخریب دولت را از طریق رسانه های خود در دستور کار قرار داده اند.

نیکبخت با بیان اینکه از روزی که آمده ام به مدیران گفته ام از رسانه ها شکایت نکنند، گفت: کسانی که دنبال مچ گیری از ما هستند که با استفاده از آن دولت راتضعیف کنند، به لطف خدا در تخلفات مالی، اقتصادی و اخلاقی آرزو به دل می مانند.