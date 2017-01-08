پول درمان مردم را بدهید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن هاشمی روز یکشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید بیمارستان لقمان حکیم اظهار داشت: طرح تحول سلامت دو هدف مهم را در ابتدا دنبال کرد که کاهش پرداختی از جیب مردم و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت بوده است.

وی با اعلام اینکه این دو هدف طرح تحول سلامت جزو اهداف انقلاب است، افزود: ما به مردم این اهداف را وعده داده بودیم و معتقدم خیلی دیر شروع کرده ایم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه وظیفه حاکمیت و دولت ها بوده که این طرح را زودتر اجرا کنند، افزود: آرزو می کنیم دولت ها و مجالس آینده از طرح تحول سلامت حمایت کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر اجرای طرح تحول سلامت به وجود آمده است، گفت: از وزیر محترم رفاه متشکرم که بالاخره گفتند مشکل در میسر اجرای طرح تحول سلامت چه بوده است.

وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بیمه ها در مسیر اجرای طرح تحول سلامت گفت: محاسبات دوستان وزارت رفاه حاکی از آن است که کارشناسان آنها به درستی ارزیابی از طرح تحول سلامت نداشتند.

هاشمی با تاکید بر اینکه برای آخرین بار است که در مورد سازمان تامین اجتماعی صحبت می کنم، افزود: بهتر است سهم درمان مردم را بدهند که گرفتاری هایی که در بیمارستان های دولتی ایجاد شده است به پایان برسد.

وزیر بهداشت گفت: صبر همه ما لبریز شده و باید مشکلات را از سر راه طرح تحول سلامت برداشت.

به گفته هاشمی، محاسبات اشتباه در تعداد بیمه شدگان بعد از اجرای طرح تحول سلامت و همچنین اعتبارات اجرای طرح باعث شده که طرح تحول سلامت در مسیر اجرا دچار مشکل شود و این مشکل جدی است.