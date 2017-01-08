فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش در همدان اظهار داشت: مسابقات اسکواش جام فجر هرساله در ایام دهه فجر به همت هیئت اسکواش استانهمدان در ردههای سنی مختلف برگزار میشود.
وی افزود: امسال این مسابقات از ۱۳ بهمن در بخش آقایان و در رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت اسکواش استانهمدان بابیان اینکه رشد زیرساختها باعث پیشرفت اسکواش همدان شده است، گفت: سال گذشته ۱۰۰ نفر آمار ورزشکار رسمی این رشته در استان همدان بود که امسال این آمار به بالای ۳۰۰ نفر رسیده است.
شبیری خاطرنشان کرد: ساخت اسکواش سردار شهید علیرضا شمسیپور و در اختیار بودن سالن حجاب همدان و افزایش تعداد سانس های آموزشی باعث رشد روزافزون ورزشکاران سازمانیافته این هیئت ورزشی شده است.
شبیری با اشاره به بالا رفتن رتبه هیئت اسکواش استانهمدان در ارزیابیهای فدراسیون گفت: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمهشدگان اسکواش و برگزاری دورههای آموزشی ازجمله دلایل این اتفاق بوده است.
وی یادآور شد: همچنین اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.
