به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است ۲۸ دیماه با برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون کاراته، رئیس آینده این رشته تازه المپیکی شده انتخاب شود، برنامه رقابتهای انتخابی تیم ملی در دو بخش کاتا و کومیته اعلام شد.

بر همین اساس رقابت‌های کاتا بانوان (انفرادی و تیمی) ۱۷ بهمن‌ماه و مبارزات کومیته طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود. مسابقات بخش مردان در کاتا (انفرادی و تیمی) و کومیته وزن ۵۵- کیلوگرم روز سه‌ شنبه ۱۹بهمن ماه و سایر اوزان کومیته روز چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه به میزبانی هیات کاراته گیلان در شهر رشت برگزار خواهد شد.

اوزان کومیته انفرادی، در بخش بانوان اوزان ۵۰-، ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم و در بخش مردان اوزان ۵۵-، ۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم خواهد بود. مسابقات وزن ۵۵- کیلوگرم آقایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بوده و مسابقات کاراته بازی‌های کشورهای اسلامی در ۵ وزن و از ۶۰- کیلوگرم برگزار می‌شود.



حضور در این مسابقات از سراسر کشور آزاد است و محدودیت تعداد شرکت کننده از استان‌ها وجود ندارد. به موجب مصوبه سال ۱۳۹۴ کمیته فنی فدراسیون، تمام اعضای تیم‌های ملی بزرگسالان و امید (زیر ۲۱ سال) بانوان و آقایان باید در این مسابقات شرکت نموده و عدم شرکت در مسابقات مانع از راهیابی نفرات غایب به اردوهای تیم ملی می‌شود.

اعضای تیم‌های ملی در سالجاری ورزشکارانی می‌باشند که به همراه تیم‌های ملی بزرگسالان در مسابقات قهرمانی جهان اتریش و امید (زیر ۲۱ سال) در مسابقات قهرمانی آسیایی اندونزی شرکت کرده باشند.