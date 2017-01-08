چاه های غیر مجاز منابع آب مردم فارس را غارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر یکشنبه در نشست راهکارهای مقابله با بحران آب، گفت: همه اذعان دارند که بحران آب یک مسئله جدی است بحث از مسائل تئوری و نظری عبور کرده به خصوص با این خشکسالی ها از یک طرف و برداشتهای بی رویه از سفره ها باعث شده کشور و مردم با چالش جدی آب روبه رو شوند.

وی تصریح کرد: امروز در بسیاری از استانها تامین آب شرب مشکل پیدا کرده است و به چالش امنیتی تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: در برخی مناطق جنوب فارس از دو سال گذشته آب شرب جیره بندی شده است همین وضع روز به روز تشدید می شود، یکی از نمایندگان می گفت بحران اب از بحرانهای امنیتی منظقه مانند داعش حادتر و تبعات آن شدیدتر است.

القاصی مهر افزود: آنچه متاسفانه عمق فاجعه خشکسالی است گسترده ناامنی است که در این حوزه گریبانگیر کشور شده برای مسئولان و مدیران تصمیم گیرنده جا نیفاتاده است.

وی یادآور شد: در فارس برخی شهرستانها عمق چاه های مجاز و غیرمجاز به ۴۰۰ متر رسیده است از این رو باید مسئله آب یک مسئله جدی امنیتی، اجتماعی و استانی و کشوری است که مدیریت و برخورد با این پدیده حاد اراده و احساس مسئولیت و پاسخگویی همه مسئولان را می طلبد و هیچ مسئول و مقامی نمی تواند پاسخگو نباشد.

رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد: طی آسیب شناسی در سطوح مختلف که در فارس انجام شده و با تبادل اطلاعاتی که انجام شده و با توجه به سوابقی که است و نظارتی بر روی چاه های مجاز و غیرمجاز صورت گرفته وضعیت فارس بحرانی و نگران کننده است و در دیگر استانها هم همین گونه است.

القاصی مهر ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۱۹ هزار حلقه چاه غیر مجاز در فارس است که این رقم و میزان بسیار بالاست.

وی افزود: برای مدیریت این بحران و پیشگیری از تبعات این پدیده که از سالیان قبل بوده و امروز به عنوان بحران جدی مد نظر است باید تمامی دستگاه ها وار شوند.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: هم اندیشی زیادی با متولیان آب انجام و طرح پیشگیرانه ای برای مدیریت بحران با حضور ۱۵ دستگاه که به طور مستقیم و غیر مستقیم در حوزه آب دخیل هستند و ۹۵ مورد برای سازمانها تعریف شده زیرا بر آنیم که برخورد با این چالش از عهده دستگاه قضایی به تنهایی بر نمی آید و این معضل به سهل انگاری گذشته برخی دستگاه ها مربوط است.

القاصی مهر تاکید کرد: وظایف این دستگاه به تفکیک مشخص و ابلاغ شد یکی از اقدامات مهم این است که چاه های غیرمجاز را در شرایط و زمان مناسب پر کنیم که این حرکت خوشبختانه با مشارکت آب منطقه ای در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: در این ۹ ماه دو هزار و ۶۰۰ چاه توسط امور آب با کمک نیروی انتظامی پر شده است.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: بر اساس گزارش کارشناسی ارائه شده صرفه جویی در برداشت آب با این تعداد چاه پر شده ۸۵ میلیون مترمکعب است.

القاصی مهر افزود: این حاکی از آن است که منابع آب در کشور و استان غارت شده و با یک چالش بزرگ امنیتی روبه رو شده و ادامه این وضع ادامه حیات را با مشکل روبه رو می کند.