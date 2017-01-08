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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

فرماندار شهرستان قرچک:

همکاری ادارات قرچک برای برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر ضروری است

همکاری ادارات قرچک برای برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر ضروری است

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک بر همکاری ادارات مختلف برای برگزاری باشکوه برنامه های ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور در جلسه ستاد بزرگداشت ایام الله دهه فجر که با حضور حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه شهرستان و سایر مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: در تمام برنامه های ملی و مذهبی که در شهرستان قرچک برگزار شده، مردم حضور پررنگی داشته اند .

وی افزود: باید دهه مبارک فجر را به خاطر ویژگی های آن غنمیت شمرده و تمام دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نسل جدید ارائه دهیم.

مرسلپور گفت: برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر، عظمت و عزت انقلاب اسلامی را نشان می دهد و با اهتمام به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باید شخصیت والای امام خمینی (ره) بیش از پیش در جامعه تبیین شود.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی با تمام مشکلات، همچنان با قدرت و صلابت مثال زدنی نه تنها از کار باز نمانده بلکه همواره راه های پیشرفت و ترقی را در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طی کرده است.

وی خواستار برگزاری باشکوه برنامه های ایام الله دهه فجر شد و از مدیران ادارات خواست در این زمینه اهتمام کافی را داشته باشند.

کد مطلب 3871695

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