به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر «احساس آبی» به سرپرستی امین میری با همکاری ساناز بیان، قصد دارد برای پنجمین اثر نمایشی و دومین نمایش مستند خود، نمایش «شلتر» را در بهمن و اسفند ۹۵ در تماشاخانه پالیز روی صحنه ببرد.

«شلتر» تئاتر مستندی است که در فاز اول به دنبال معضلات مربوط به زنان و در فاز دوم به معضلات مردان کارتن خواب و مصرف کننده می پردازد تا چرایی مسائل و مشکلات آنها را مطرح کند.

مرحله تحقیق و پژوهش این نمایش مستند از اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در بخش های میدانی و کتابخانه ای آغاز شد و قرار است از بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری در تماشاخانه پالیز به صحنه برود.

نمایش مستند «احساس آبی مرگ» به نویسندگی سجاد افشاریان و کارگردانی امین میری اثر قبلی گروه تئاتر احساس آبی که به زندگی نوجوانان مرتکب قتل شده در کانون اصلاح و تربیت می پرداخت در سال های ۹۲ و ۹۳، ۷۰ اجرا در فرهنگسرای ارسباران، سنگلج، کانون اصلاح و تربیت تهران و شهرهای زاهدان و سیاهکل داشته است .