  1. هنر
  2. تئاتر
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

«شلتر» به تماشاخانه پالیز می‌رود

«شلتر» به تماشاخانه پالیز می‌رود

نمایش «شلتر» نوشته ساناز بیان و به کارگردانی امین میری که به معضلات زندگی کارتن خواب ها می پردازد از ٢٥ بهمن ماه در تماشاخانه پالیز به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر «احساس آبی» به سرپرستی امین میری با همکاری ساناز بیان، قصد دارد برای پنجمین اثر نمایشی و دومین نمایش مستند خود، نمایش «شلتر» را در بهمن و اسفند ۹۵ در تماشاخانه پالیز روی صحنه ببرد.

«شلتر» تئاتر مستندی است که در فاز اول به دنبال معضلات مربوط به زنان و در فاز دوم به معضلات مردان کارتن خواب و مصرف کننده می پردازد تا چرایی مسائل و مشکلات آنها را مطرح کند.

مرحله  تحقیق و پژوهش این نمایش مستند از اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در بخش های میدانی و کتابخانه ای آغاز شد و قرار است از بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری در تماشاخانه پالیز به صحنه برود.

نمایش مستند «احساس آبی مرگ» به نویسندگی سجاد افشاریان و کارگردانی امین میری اثر قبلی گروه تئاتر احساس آبی که به زندگی نوجوانان مرتکب قتل شده در کانون اصلاح و تربیت می پرداخت در سال های ۹۲ و ۹۳، ۷۰ اجرا در فرهنگسرای ارسباران، سنگلج، کانون اصلاح و تربیت تهران و شهرهای زاهدان و سیاهکل داشته است .

کد مطلب 3871696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها