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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

مسابقه سیمولتانه شطرنج در همدان برگزار خواهد شد

مسابقه سیمولتانه شطرنج در همدان برگزار خواهد شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: یک دوره مسابقه سیمولتانه شطرنج با حضور یک بازیکن با ریتینگ بالای ۲۱۰۰ در همدان برگزار می‌شود.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه سیمولتانه شطرنج در همدان اظهار داشت: بهمن‌ماه سال جاری یک دوره مسابقه سیمولتانه با حضور یک بازیکن با ریتینگ بالای ۲۱۰۰ در همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: هیئت شطرنج استان‌همدان آمادگی دارد مسابقه سیمولتانه شطرنج را برای هر ارگان و اداره‌ای که درخواست دهد، برگزار کند.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به انتصابات جدید هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: طی حکمی بهاره قربانی به‌عنوان نایب رئیس بانوان هیئت شطرنج استان منصوب شد.

بابایی خاطرنشان کرد: همچنین علی بیات نیز به‌عنوان رئیس هیئت شطرنج شهرستان بهار انتخاب شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه شطرنج تشویقی رده سنی در هیئت شطرنج همدان بیان کرد: یک دوره مسابقه شطرنج تشویقی رده سنی، با حضور شطرنج‌بازان کلاس‌های آموزشی هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: این مسابقات با فرمت زمانی ۱۰ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت و با حضور ۳۹ نفر در محل هیئت شطرنج همدان، انجام شد.

بابایی با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان شش دور رقابت، فراز فرزانه، امیرحسین زارعی و مهدی زارع به‌عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی یادآور شد: برترین رده‌های سنی نیز آرین زنده دار، امیرحسین بیات، آریا کشمیری پور کیان گلی، دانیال خوش‌باور، امیرعلی صادقی، مهیار جهانیان، آرمین قربانی، فربد فرزانه و در بخش بانوان صبا اسدی بودند.

کد مطلب 3871698

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