مسابقه سیمولتانه شطرنج در همدان برگزار خواهد شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه سیمولتانه شطرنج در همدان اظهار داشت: بهمن‌ماه سال جاری یک دوره مسابقه سیمولتانه با حضور یک بازیکن با ریتینگ بالای ۲۱۰۰ در همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: هیئت شطرنج استان‌همدان آمادگی دارد مسابقه سیمولتانه شطرنج را برای هر ارگان و اداره‌ای که درخواست دهد، برگزار کند.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به انتصابات جدید هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: طی حکمی بهاره قربانی به‌عنوان نایب رئیس بانوان هیئت شطرنج استان منصوب شد.

بابایی خاطرنشان کرد: همچنین علی بیات نیز به‌عنوان رئیس هیئت شطرنج شهرستان بهار انتخاب شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه شطرنج تشویقی رده سنی در هیئت شطرنج همدان بیان کرد: یک دوره مسابقه شطرنج تشویقی رده سنی، با حضور شطرنج‌بازان کلاس‌های آموزشی هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: این مسابقات با فرمت زمانی ۱۰ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت و با حضور ۳۹ نفر در محل هیئت شطرنج همدان، انجام شد.

بابایی با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان شش دور رقابت، فراز فرزانه، امیرحسین زارعی و مهدی زارع به‌عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی یادآور شد: برترین رده‌های سنی نیز آرین زنده دار، امیرحسین بیات، آریا کشمیری پور کیان گلی، دانیال خوش‌باور، امیرعلی صادقی، مهیار جهانیان، آرمین قربانی، فربد فرزانه و در بخش بانوان صبا اسدی بودند.