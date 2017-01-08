به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: بخش زیادی از جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال های ۹۳ و ۹۴ انجام گرفته و لازم است تلاش و فعالیت بهتر برای جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی با هدف گذاری مناسب و برنامه ریزی شده، با معرفی طرح ها و انجام قرارداد ها انجام شود.
خادمی با بیان اینکه نیاز است بانک های تخصصی در راستای پرداخت تسهیلات رونق تولید پیشرو باشند، عنوان کرد: همکاری و همراهی هرچه بیشتر بانک های عمومی برای پرداخت هرچه بهتر تسهیلات لازم است.
وی اظهار داشت: اولویت بندی مناسب برای پرداخت تسهیلات رونق تولید به متقاضیان انجام شود.
خادمی افزود: متقاضیان عقد قرار داد شده و پس از آن متقاضیان معرفی شده و ارجاعی به بانک ها در اولویت پرداخت تسهیلات از بانک ها قرار بگیرد.
استاندار گفت: نشست مشترک با بانک ها و متقاضیان برای بررسی تک به تک تقاضاها با هدف رفع مشکلات پرداخت تسهیلات انجام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
۲.۷دهم از اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی در سال های گذشته جذب شد
یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال های گذشته ۲.۷ دهم از اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی جذب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: بخش زیادی از جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال های ۹۳ و ۹۴ انجام گرفته و لازم است تلاش و فعالیت بهتر برای جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی با هدف گذاری مناسب و برنامه ریزی شده، با معرفی طرح ها و انجام قرارداد ها انجام شود.
نظر شما