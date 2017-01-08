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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

فرماندار شهرستان قرچک:

مردم قرچک مشکلات و انتقادات خود را با سامانه ۱۱۱ مطرح کنند

مردم قرچک مشکلات و انتقادات خود را با سامانه ۱۱۱ مطرح کنند

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک گفت: مردم شهرستان قرچک می توانند مشکلات، درخواست ها، پیشنهادات و دیدگاه های خود را در خصوص دستگاه های اجرایی با سامانه ۱۱۱ مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری تهران مبنی بر لزوم اطلاع رسانی و آشنایی مردم با سامانه ۱۱۱ که در راستای پاسخگویی به درخواست های مردم و تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده، به اطلاع مردم شهرستان قرچک می رساند با استفاده از این سامانه تلفنی می توانند مشکلات خود را با کارشناسان حاضر در نهاد ریاست جمهوری مطرح کنند.

وی بیان کرد: این سیستم که سامانه الکترونیکی مردم و دولت محسوب می شود، برای پاسخگویی سریع دولت تدبیر و امید به مسائل و نظرات مردم مناطق مختلف کشور راه اندازی شده است.

مرسلپور افزود: مردم شهرستان قرچک می توانند با استفاده از این سامانه انتقادات خود را از ادارات مختلف به سمع و نظر کارشناسان مربوطه در نهاد ریاست جمهوری برسانند.

وی این سامانه را از ابتکارات خوب دولت یازدهم دانست و گفت: امید است با استفاده از راه های ارتباطی سریع و کم هزینه با دولت، در روند خدمت رسانی تسهیل و موجبات رضایتمندی بیش از پیش مردم فراهم شود.

کد مطلب 3871700

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