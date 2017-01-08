باغبان هوشمند به گیاهان رسیدگی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت Natufia Lab از یک باغبان هوشمند به نام Kitchen Garden در نمایشگاه محصولات الکترونیکی آمریکا رونمایی کرده است. این باغبان هوشمند در حقیقت ماشینی است که به طور خودکار شرایط را برای رشد گیاهان بهینه می کند و حتی برای آنها موسیقی نیز پخش می کند.

Kitchen Garden قابلیت پرورش بیش از ۳۰ نوع مختلف گیاه و سبزیجات از جمله ریحان، کلم پیچ و منداب را دارد.

این ماشین هیدروپونیک از حسگرهای هوشمند برای سنجش دما و رطوبت و میزان مواد مغذی و pH استفاده می کند. همچنین مجهز بودن آن به فناوری تحلیل اطلاعات به معنای آن است که تضمین می کند دانه ها و گیاهان به موقع آبیاری می شوند و pH نیز در طی کل فرایند متوازن می شوند.

این سیستم دارای چراغ های LED است که کم مصرف هستند و در عین حال رشد گیاه را تسریع می کنند.

به گفته سازندگان این ماشین، Kitchen Garden از خاک استفاده نمی کند به این ترتیب می توان مراحل رشد گیاه را کنترل کرد.

این ماشین حاوی حسگرهای کامپیوترهای متعدد است که آب و هوای گیاه را کنترل و سپس شرایط محیطی رابرای رشد بهینه گیاه فراهم می کنند. این ماشین به وای فای نیز متصل می شود بنابراین می توان دانه های تازه رابه وسیله نمایشگر لمسی آن سفارش داد.

یکی دیگر از فناوری های موجود در ماشین وجود چراغ های LED است که کم مصرف هستند و به رشد گیاه کمک می کنند.