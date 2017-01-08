آموزش، توسعه و تولید صنایع دستی در بین جوانان موردتوجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سنندج، ابراهیم زارعی در ستاد اشتغال شهرستان سنندج گفت:با توجه به اعتبارات تخصص یافته برای اعطای تسهیلات اشتغال پایدار مسئولان ادارات و بانک های عامل در جذب این اعتبارات خوب عمل کرده اند.

وی با تاکید بررفع موانع اشتغال جوانان عنوان کرد : مسئولان ادارات زیربط و بانک های عامل با نظارت دقیق و هموار کردن بسترهای مناسب در زمینه اشتغال زایی می توانند کمک شایانی برای رفع نیازهای جوانان به دولت کنند.

وی با اشاره به اینکه روستاهای اورامانات قطب اصلی جذب توریست هستند، بیان کرد : جوانان تحصیل کرده این روستاها با بهره مندی از موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می توانند عامل موثری در ایجاد تغیرات و اشتغال پایدار در روستا باشند.

فرماندار سنندج آموزش، توسعه و تولید صنایع دستی را در بین جوانان مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: برندهای صنایع دستی استان کردستان (فرش بافی، گلیم بافی، نازکاری، معرق کاری و... و. ) مهمترین اصل در ایجاد اشتغال هستند.

زارعی با اشاره به رتبه برتر تولید توت فرنگی استان کردستان در کشور افزود: با ایجاد سردخانه های مناسب درکنار مزارع ضمن جلوگیری از آسیب به محصولات کشاورزی، زارعین سخت کوش می توانند بهره بیشتری را درعرضه محصولات خود به بازاربدست آوردند.