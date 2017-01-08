هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در کل کشور جذب هفت میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامهریزی شده است.
وی افزود: سهم استان اردبیل از این رقم ۱۴۰ میلیون دلار است اما تاکنون این رقم محقق نشده و در تلاشیم با بررسی طرحهای سرمایهگذاری نسبت به جذب آن اقدام مطلوبی حاصل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین به برنامهریزی جهت جذب ۲۰۰ میلیون دلار فاینانس در استان اشاره کرد و گفت: در کل کشور برنامهریزی جهت جذب ۱۰ میلیارد دلار فاینانس پیش بینی شده است.
به گفته مظفری تاکنون این رقم محقق نشده و با این وجود ۱۲ طرح سرمایهگذاری در دست بررسی است تا بتوان با تحقق سرمایهگذاری نسبت به جذب فاینانس اقدام کرد.
وی تأکید کرد: یکی از اقدامات در سال جاری جهت رفع مشکلات سرمایهگذاری داخلی و خارجی راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری بوده و تاکنون طرحهای مختلفی از سرمایهگذاران خارجی در این مرکز بررسی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: با توجه به اینکه جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است و تمامی پتانسیلهای سرمایهگذاری استان در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد تا نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند.
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