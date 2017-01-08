مشارکت شهروندان جنوب تهران درجشنواره مشکات سه برابر رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مسلمی اظهار داشت: جشنواره فرهنگی آموزشی مشکات از سال ۹۱ به صورت مستمر در منطقه ۲۰ تهران اجرا شده است که طی چهار سال گذشته، تعداد شرکت کنندگان از پنج هزار و ۸۳۵ نفر، با رشد سه برابری به ۱۸ هزار و ۵۳۹ نفر افزایش یافته است.

مسلمی با اشاره به اینکه جشنواره مشکات بر اساس هدف گذاری آموزشی، شناسایی موقعیت های آموزشی محله ای، تأمین امکانات آموزشی برای حضور فعال شهروندان اجرا می شود، گفت: تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره نیز نسبت به اولین سال اجرا، رشد پنج برابری داشته و از شش هزار و ۸۰۵ به ۳۷ هزار و ۷۸ اثر رسیده که نشان از استقبال گسترده و تحقق جلب مشارکت جویی شهروندان است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران به فراخوان پنجمین دوره این جشنواره نیز اشاره کرد و افزود: سراهای محله در محله های بیست گانه منطقه ۲۰ آماده دریافت آثار شهروندان در این دوره جشنواره مشکات هستند که با محوریت آسمان آبی، زمین پاک، اخلاق شهروندی ودر قالب های شعر، نقاشی، سرود، عکاسی، داستان کوتاه، خاطره نویسی، کاریکاتور، گزارش تصویری، روزنامه دیواری و پیام صوتی در حال اجراست.