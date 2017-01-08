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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

معاون ربیعی خبر داد:

صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری تعاونی‌ها

صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری تعاونی‌ها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امسال صادرات تعاونی‌ها از مرز ۲.۵ میلیارد دلار عبور می‌کند، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تعاون‌محور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری در دومین نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون با رویکرد صادرات با اشاره به اینکه بخش تعاون نیاز به معرفی و شناساندن دارد، گفت: تلاش ما این است که بخش تعاون را از گمنامی خارج کنیم و این بخش در عرصه‌های اقتصاد، تولید، صنعت،  کشاورزی و خدمات فعال‌تر شود.

وی با بیان اینکه تعاونی‌ها از نقاط دوردست و مناطق محروم دور هم جمع می‌شوند و فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند، افزود: توسعه تعاملات شبکه‌ای و گسترش بازار و برند، از اهداف راهبردی ما در بخش تعاون است؛ همچنین در برگزاری نمایشگاهها هم زمینه همکاری و توسعه تعاونی‌ها را فراهم می‌کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شرکت‌های تعاونی باید نیازهای مشتریان را بشناسند و در این راستا فعالیت کنند، اظهار داشت: تعاونی‌ای موفق است که بازار بیشتری را کسب کند و نیاز مشتریان را بشناسد.

کلانتری با بیان اینکه تعاونی‌ها در برندسازی رنج می‌برند، گفت: شرکت‌ها باید به سمت تولید برندهای ارزشمند بروند تا پایداری بیشتری در بازار داشته باشند، چراکه برند به مفهوم کیفیت، شناخت مشتری و عرضه محصول در بهترین شرایط و قیمت است.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به فرهنگ‌سازی در بخش برندسازی داریم، افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه اقتصاد تعاون‌محور و تعاونی هم به معنای اقتصاد اشتغالزا در راستای توسعه مناطق محروم کشور و اقتصادهای خرد و کوچک است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی گفت: امسال صادرات تعاونی‌ها از مرز ۲.۵ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و پیش‌بینی می کنیم که در سال آینده این رقم افزایش پیدا کند.

کد مطلب 3871714

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