به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری در دومین نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون با رویکرد صادرات با اشاره به اینکه بخش تعاون نیاز به معرفی و شناساندن دارد، گفت: تلاش ما این است که بخش تعاون را از گمنامی خارج کنیم و این بخش در عرصه‌های اقتصاد، تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات فعال‌تر شود.

وی با بیان اینکه تعاونی‌ها از نقاط دوردست و مناطق محروم دور هم جمع می‌شوند و فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند، افزود: توسعه تعاملات شبکه‌ای و گسترش بازار و برند، از اهداف راهبردی ما در بخش تعاون است؛ همچنین در برگزاری نمایشگاهها هم زمینه همکاری و توسعه تعاونی‌ها را فراهم می‌کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شرکت‌های تعاونی باید نیازهای مشتریان را بشناسند و در این راستا فعالیت کنند، اظهار داشت: تعاونی‌ای موفق است که بازار بیشتری را کسب کند و نیاز مشتریان را بشناسد.

کلانتری با بیان اینکه تعاونی‌ها در برندسازی رنج می‌برند، گفت: شرکت‌ها باید به سمت تولید برندهای ارزشمند بروند تا پایداری بیشتری در بازار داشته باشند، چراکه برند به مفهوم کیفیت، شناخت مشتری و عرضه محصول در بهترین شرایط و قیمت است.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به فرهنگ‌سازی در بخش برندسازی داریم، افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه اقتصاد تعاون‌محور و تعاونی هم به معنای اقتصاد اشتغالزا در راستای توسعه مناطق محروم کشور و اقتصادهای خرد و کوچک است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی گفت: امسال صادرات تعاونی‌ها از مرز ۲.۵ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و پیش‌بینی می کنیم که در سال آینده این رقم افزایش پیدا کند.